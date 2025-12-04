5 canciones para recordar la guitarra de Steve Cropper

El guitarrista Steve Cropper murió esta semana a los 84 años. Su guitarra fue un elemento esencial para la disquera Stax Records, pionera en la integración de músicos blancos y negros y que ayudó a definir el sonido soul de Memphis durante la década de 1960.

Cropper perteneció a The Mar-Keys, la banda de músicos de sesión de Stax Records que acompañó a artistas como Otis Redding, Carla Thomas, Sam & Dave, Rod Stewart, Etta James, John Lennon, Paul Simon, Ringo Starr y Frank Black. El Mixtape de esta semana recuerda la inmortal guitarra de Steve Cropper con cinco de sus canciones más memorables.

1. Green Onions - Booker T & The MG’s

La Fender Telecaster de Steve Cropper se engrana bajo un groove pantanoso, acompañada por el órgano Hammond B3 de Booker T. Jones, la batería de Al Jackson Jr. y el bajo de Lewie Steinberg en un tema instrumental de 2:55 minutos.

Steve Cropper fue inducido al Salón de la Fama del Rock en 1992 junto con Booker T. & The MG’s y la banda sigue siendo uno de los estandartes musicales de integración más revolucionarios de la música pop.

“Green Onions”, publicada en 1962, se ha convertido en una canción icónica que ha musicalizado escenas de películas como American Graffiti, Quadrophenia, The Sandlot y Happy Gilmore.

2. Sittin’ on the Dock of the Bay - Otis Redding

Cropper coescribió “Sittin’ on the Dock on the Bay” con Otis Redding. La canción se grabó tres días antes de la muerte de Otis en un accidente aéreo el 10 de diciembre de 1967 y fue incluida de manera póstuma en el álbum del mismo título.

“Sittin’ on the Dock of the Bay” llegó a la cima de las listas de R & B en 1968 y se convirtió en un éxito póstumo para Otis Redding. Fue incluida por la revista Rolling Stone en su listado de las 500 Mejores Canciones.

La guitarra de Steve Cropper ofrece el melancólico acompañamiento al memorable silbido de Redding que se mezcla entre el sonido de las olas y nos hace viajar cada vez que suena.

3. Soul Man - Sam & Dave

“Play it, Steve!” es el grito de Sam Moore para dar entrada a la icónica guitarra de Steve Cropper en el sencillo de 1966 “Soul Man”. La canción llegó al número 1 en las listas de R & B de aquel año y convirtió a Sam & Dave en uno de los actos más populares de soul.

La canción fue rescatada una década después por el dúo cómico musical de The Blues Brothers, que la volvió parte de su repertorio de homenajes al blues y soul.

4. Everybody Needs Somebody to Love - The Blues Brothers

Los comediantes Dan Aykroyd y John Belushi reclutaron a Steve Cropper y al bajista Donald “Duck” Dunn como sus acompañantes en la banda The Blues Brothers.

La idea surgió de un sketch en el programa de televisión Saturday Night Live. Bajo los personajes de Joliet Jake & Elwood Blues, Aykroyd y Belushi introdujeron a nuevas generaciones al blues y el soul y a artistas que ambos reverenciaban. También ayudaron a una camada de músicos clásicos a recibir su debido reconocimiento en una era donde la música disco dominaba.

The Blues Brothers se convirtió en un éxito de Saturday Night Live. Su álbum Briefcase Full of Blues alcanzó la cima de la listas de álbumes de Billboard en 1979 y los llevó a una exitosa gira. También hicieron una película igualmente taquillera.

Para la película The Blues Brothers (1980), dirigida por John Landis, Aykroyd y Belushi invitaron a Aretha Franklin, Ray Charles, John Lee Hooker, Cab Calloway, Chaka Khan y James Brown a homenajear su legado musical. La fuerza musical de The Blues Brothers no habría sido la misma sin la sección rítmica de Steve Cropper, Donald “Duck” Dunn y Matt “Guitar” Murphy.

5. In The Midnight Hour - Wilson Pickett

Wilson Pickett es otro de los artistas que fueron acompañados por la guitarra de Steve Cropper. “In The Midnight Hour” es otra canción coescrita por Steve Cropper y puede ser una de las canciones definitivas del sonido Memphis Soul.

La cadencia vocal de Wilson Pickett, acompañada por la guitarra de Cropper, Donald “Duck” Dunn en el bajo, Al Jackson en la batería, Joe Hall en el piano, la sección de alientos de Wayne Jackson, Andrew Love, Charles “Packy” Axton y Floyd Newman, nos mantiene bailando con ese infeccioso ritmo hasta la medianoche.

antonio.becerril@eleconomista.mx