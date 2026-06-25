El papa destina 100,000 euros de ayuda urgente para las víctimas del terremoto en Venezuela

El papa León XIV envió una ayuda de emergencia de 100,000 euros (114,000 dólares) a Venezuela, golpeado por un violento terremoto, anunció este jueves el Vaticano, mientras el país afronta un elevado balance de víctimas todavía incierto, además de importantes daños materiales.

Esta suma, desembolsada por la Limosnería Apostólica -el organismo de la Santa Sede encargado de las obras de caridad del papa y de la asistencia a poblaciones en dificultad- constituye "una primera contribución" destinada a apoyar las labores de socorro, informó Vatican News, el portal oficial de noticias del Vaticano.

Venezuela fue sacudida durante la noche del miércoles al jueves por dos potentes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, que causaron al menos 164 muertos, según un balance todavía provisional.

Más allá de la Iglesia, numerosos países, entre ellos Estados Unidos, Irán, Cuba y la Unión Europea, ofrecieron su ayuda al país, que ya se encontraba debilitado por una grave crisis económica y social.