Sheinbaum y el rey Felipe VI hablan sobre fortalecer relación bilateral en reunión en Palacio Nacional

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este jueves una reunión con el rey Felipe VI de España en el Palacio Nacional, en la que coincidieron en "fortalecer la relación bilateral en beneficio" de México y España.

El monarca español arribó la tarde de este jueves a la Ciudad de México, donde fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, atendiendo a una invitación directa de la presidenta de México.

La visita se da en el marco del viaje del rey a Guadalajara, Jalisco, donde asistirá este viernes 26 de junio al partido del Mundial 2026 entre las selecciones de España y Uruguay.

A través de sus redes sociales, la presidenta Sheinbaum calificó la reunión como "cordial" e informó que conversaron sobre "la importancia de los pueblos originarios a los largo de la historia". Además, hablaron sobre los vínculos entre México y España.

"En Palacio Nacional, tuvimos una cordial reunión con el rey de España, Felipe VI. Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España", compartió la mandataria.

El esperado apretón de manos frente a las cámaras sella una reconciliación iniciada meses atrás, cuando el gobierno español reconoció formalmente el "dolor e injusticia" causados a los pueblos originarios de América.

Tras la ceremonia oficial de bienvenida en el recinto presidencial, los jefes de Estado se trasladaron a la sala “Leona Vicario” acompañados por sus respectivas delegaciones de alto nivel:

Por México: Roberto Velasco Álvarez (secretario de Relaciones Exteriores), Lázaro Cárdenas Batel (jefe de la Oficina de la Presidencia) y Quirino Ordaz Coppel (embajador de México en España).

Roberto Velasco Álvarez (secretario de Relaciones Exteriores), Lázaro Cárdenas Batel (jefe de la Oficina de la Presidencia) y Quirino Ordaz Coppel (embajador de México en España). Por España: José Manuel Albares Bueno (ministro de Asuntos Exteriores), Milagros Tolón Jaime (ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes), Juan Duarte Cuadrado (embajador de España en México), Camilo Villarino Marzo (jefe de la Casa del Rey), así como asesores diplomáticos y directores de gabinete.

De acuerdo con un comunicado de la Casa Real, al término de la reunión de trabajo, y antes de despedirse en la Puerta de Honor, la presidenta Sheinbaum y el rey Felipe VI recorrieron juntos la Galería de los Murales de Palacio Nacional para apreciar las obras del pintor Diego Rivera.

Esta visita ocurre en un contexto de franca intensificación en la agenda bilateral. A principios de junio, decenas de empresarios españoles y mexicanos se reunieron en Ciudad de México con el objetivo de duplicar el comercio bilateral en 2030.

Asimismo, el encuentro da continuidad al viaje que la propia Sheinbaum realizó en abril pasado a Barcelona para participar en una cumbre de líderes de izquierda frente a las políticas comerciales de la administración estadounidense de Donald Trump, consolidando la necesidad de estrechar alianzas estratégicas con la Unión Europea.

Con información de AFP.