GAP pospone colocación de fibra E planeada para el 25 de junio

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), un administrador de 12 terminales aéreas en México, decidió posponer la colocación de la fibra E que le servirá para inyectar recursos a su Plan Maestro de Desarrollo (PMD).

La Oferta Pública Inicial (OPI), con la que la empresa planea obtener hasta 10,195 millones de pesos, estaba planeada para este 25 de junio a través de la Bolsa Institucional de Valores (Biva) y todavía no está definida una nueva fecha para su ejecución.

El nuevo fideicomiso inmobiliario, usará los recursos en adquirir 4.2% en cada uno de los 12 aeropuertos de GAP, lo que estima le requerirá un total de 10,000 millones de pesos.

El precio que pagará la fibra E por las acciones de las terminales da una valuación conjunta a los 12 inmuebles de 238,100 millones de pesos, cantidad que representa 54% de la capitalización de mercado actual de la aeroportuaria.

GAP ideó la fibra como parte de los planes para financiar su PMD 2025-2029, que es el más grande de su historia y considera la inversión de 52,000 millones de pesos.

Con ese propósito también están consideradas la emisión de bonos en Bolsa y la contratación de créditos bancarios.

El PMD, del que ya fueron dispuestos 12,000 millones de pesos en 2025 y serán ejecutados otros 13,000 millones este año, prevé la modernización de las terminales de Guadalajara y Puerto Vallarta (que requerirán casi la mitad del monto total), así como grandes inversiones en Tijuana y Los Cabos (un tercio del dinero).

Esas inversiones tendrán un impacto directo en el desarrollo económico de las regiones donde opera, mediante la generación de empleo directo e indirecto y un efecto multiplicador en la inversión.

El mes pasado, GAP, anunció que prevé cerrar este año con inversiones acumuladas por 25,000 millones de pesos, casi la mitad de los 52,000 millones comprometidos en su Plan Maestro de Desarrollo (PMD) 2025-2029.

De los recursos contemplados, la empresa ya ejerció 15,000 millones de pesos y proyecta invertir otros 10,000 millones al cierre de este año.

En mayo pasado, GAP informó que lanzaría la “Fibra GAP”, para captar recursos para su desarrollo, que contempla una inversión de 40,000 millones de pesos. También aumentar 60% las terminales de pasajeros, 35% en puntos de inspección y accesos, 25% en posiciones de estacionamiento para aeronaves y 10% en infraestructura de campo de vuelo.

GAP opera 12 aeropuertos en México, entre ellos Guadalajara, Tijuana y destinos turísticos como Puerto Vallarta y Los Cabos. Además, mantiene presencia internacional mediante participaciones en dos aeropuertos de Jamaica.