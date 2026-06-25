Xbox anuncia aumento de precios

Xbox, la marca de videojuegos propiedad del gigante tecnológico Microsoft, anunció un aumento de precios a sus consolas a partir de agosto, debido a la actual crisis de componentes electrónicos y al encarecimiento reciente de las unidades de almacenamiento y memoria.

Las versiones de la consola con 512 gigabytes (GB) de almacenamiento subirán 100 dólares, mientras que las de un terabyte (TB) de almacenamiento subirán 150 dólares y las ediciones de 2 TB de almacenamiento dejarán de existir.

En octubre de 2025 la compañía dijo que subiría el precio entre 20 y 70 dólares para las consolas en Estados Unidos, aunque no tenía previsto otro aumento de precios. No obstante, ahora tienen previsto que los precios del almacenamiento y la memoria de las consolas se dupliquen de nuevo para el otoño de 2027.

Desarrollo Hidráulico de Cancún (DHC), una empresa dedicada a la prestación de servicios municipales, estatales o federales en materia de agua potable, recibió un incremento en su calificación crediticia de largo plazo por parte de la agencia Fitch Ratings, luego de que la compañía finalizó con éxito un canje de sus bonos.

La agencia subió la calificación de DHC de 'RD(mex)' a ''B-(mex)'', o de Restricted Default al sexto nivel en la escala nacional de activos sin grado de inversión o especulativos, dijo en un comunicado el jueves.

La perspectiva fue colocada en 'Observación Negativa', lo que pudiera resultar en un recorte adicional en el futuro.

La calificadora de origen estadounidense dijo que la Observación Negativa refleja la incertidumbre sobre la continuidad de las operaciones de DHC tras las medidas aprobadas por la Legislatura de Quintana Roo, en diciembre de 2023, sobre la concesión de la compañía.

Alphabet, el gigante tecnológico estadounidense, dijo que su filial Google Finance lanzará carteras de inversión, herramientas de inteligencia artificial y una nueva aplicación dedicada para el sistema operativo Android.

La empresa dijo que estas actualizaciones, junto con la nueva aplicación móvil, estarán disponibles para usuarios de todo el mundo en las próximas semanas. La compra busca que Alphabet tenga mayor acceso a energía limpia para sus centros de datos, en medio de su transición hacia la inteligencia artificial.

Con estas actualizaciones, los usuarios de Google Finance podrán consultar el desempeño de sus inversiones, analizar la distribución de activos y acceder a información relevante para comprender mejor la composición de su portafolio.

La cadena hotelera con presencia global Hilton anunció la apertura de un nuevo hotel en el centro histórico de Guadalajara, Jalisco, como parte de su estrategia de expansión de su presencia en México.

El nuevo hotel, operado bajo la marca Motto by Hilton, estará ubicado en un edificio residencial diseñado en 1950 por el arquitecto Agustín Acevedo, con un estilo Art Déco funcionalista que encaja con el enfoque de la marca hacia los viajes modernos.

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