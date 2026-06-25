Micron se acerca a Meta y Tesla en valor de mercado bursátil

Las acciones de Micron Technology, uno de los tres fabricantes de chips de memoria y almacenamiento de datos más grandes del mundo, se dispararon en la jornada de este jueves en la Bolsa Nasdaq.

El incremento fue impulsado por un reporte trimestral histórico y proyecciones masivas ligadas a la demanda de inteligencia artificial.

Los títulos de la firma tecnológica escalaron 15.95% y se cotizaron en 1,215.79 dólares por unidad, lo que representó su mayor incremento desde el 26 de mayo cuando escaló 19.29 por ciento. En lo que va del año, los papeles de Micron suben 326 por ciento.

Además, con este repunte, la compañía consolidó su posición dentro del exclusivo club del billón de dólares, alcanzando una capitalización de mercado intradía de 1.37 billones de dólares, superando momentáneamente el valor de gigantes tecnológicos como Meta Platforms (1.378 billones) y Tesla (1.408 billones).

“Micron registro una fuerte ganancia después de que reportó resultados del tercer trimestre fiscal de 2026 muy por arriba de lo esperado y presentó una guía para el cuarto trimestre que superó ampliamente las estimaciones del mercado”, dijeron analistas de GBM Research.

La compañía aseguró cerca de 100,000 millones de dólares en contratos de largo plazo con clientes, “lo que reforzó la visibilidad de ingresos y respaldó la expectativa de que la sólida demanda por memoria para inteligencia artificial continúe por los próximos años”, agregaron.

Los ingresos trimestrales de la firma fueron por 41,456 millones de dólares, un incremento del 346% año contra año, frente a los 9,301 millones de dólares del mismo periodo del año anterior, superando las previsiones del mercado.