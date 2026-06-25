Vinculan a proceso a dos exfuncionarios públicos por presunto enriquecimiento ilícito

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio a conocer este jueves que fueron vinculados a proceso dos exfuncionarios públicos por presunto enriquecimiento ilícito, como resultado de dos investigaciones administrativas diferentes.

En un primer caso, la dependencia federal detalló se identificó un "incremento injustificable de patrimonio", durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2012 al 30 de abril de 2017, de quien fungió como subdirector, adscrito al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, identificado como Ramón "N". El monto detectado fue de 7 millones 268,750 pesos.

En un comunicado, la Secretaría Anticorrupción explicó que tras los resultados de su investigación, "se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) y en el marco de la investigación, inicial, el juez de Control con sede en Ensenada, resolvió vincular a proceso al exfuncionario.

En un segundo caso, la Secretaría explicó que se observó un aumento "injustificable" del patrimonio de, Armando “N", un exservidor público adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en un periodo comprendido del 1 de enero de 2010 al 15 de mayo de 2017.

La dependencia informó que tal como el caso anterior, se presentó una denuncia penal ante la FGR y en el marco de la investigación inicial, el juez de Control con sede en la Ciudad de México, resolvió vincular en proceso al exservidor público.

Imponen sanciones

En tanto, como resultado de otras investigaciones realizadas por la Unidad de Combate a la Impunidad de dicha dependencia, también se inhabilitaron dos personas servidoras públicas del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (Infotec), por presuntamente incurrir en faltas administrativas catalogadas como "graves", las cuales consistieron en abuso de funciones y realizar actos para la asignación de recursos financieros.