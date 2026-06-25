PAN presenta "Soluciones para México": 111 propuestas de gobierno

El Partido Acción Nacional (PAN), encabezado por su presidente nacional, Jorge Romero Herrera, presentó el proyecto “Soluciones para México”, una iniciativa que plantea una agenda de acciones dirigidas a los principales desafíos del país en materia de seguridad, economía, desarrollo social, medio ambiente, transparencia y fortalecimiento democrático.

El evento inició con la participación de la Orquesta Iberoamericana y los honores a la bandera a cargo de una banda de guerra. Asimismo, se guardó un minuto de silencio en memoria de Joel Bravo, alcalde de San Miguel Amatitlán, asesinado el pasado 13 de junio de 2026.

Durante su intervención, Romero Herrera señaló que la inseguridad es uno de los problemas prioritarios del país. “México necesita soluciones técnicas y venimos a presentar nuestro proyecto de 111 soluciones para México, basadas desde nuestra experiencia de gobierno junto con las opiniones de nuestra sociedad”, afirmó el dirigente.

El proyecto, enfocado principalmente en mujeres, estudiantes y adultos mayores recopila políticas públicas que, de acuerdo con el partido, ya han sido implementadas en los municipios y estados gobernados por el PAN, destacando la gestión de más de 200 alcaldes y alcaldesas en rubros de seguridad, generación de empleo y acceso a la información.

Las 111 propuestas están divididas en 9 grandes ejes temáticos que contemplan la asignación de fondos para el deporte, la tecnología y la atención de desastres naturales.

Las propuestas clave incluyen conectar cámaras ciudadanas al C5, crear una app de denuncias, instalar iluminación LED y garantizar seguridad social a policías. En economía, plantean fortalecer salarios, dignificar el empleo y mantener los programas sociales vigentes.

El evento destacó por la asistencia de Maru Campos, gobernadora de Chihuahua; Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes; Libia Dennise García, gobernadora de Guanajuato; así como del senador Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN en el Senado.