Honora, la evolución musical de Flea

Algunos lo conocen como el bajista de la multipremiada banda, Red Hot Chili Peppers. Ocasionalmente lo hemos visto en películas como Back to The Future II y III, The Big Lebowski, Baby Driver. Pero ahora, Michael Balzary quiere presentarse como músico de jazz. Honora es el álbum donde finalmente conocemos la otra personalidad musical de Flea.

En Honora, su primer disco en solitario, Flea deja atrás su explosiva faceta por la de un músico consumado, donde deja atrás lo bombástico del funk y el rock alternativo por la melancolía del jazz.

Antes de convertirse en una estrella de rock, Balzary creció fascinado con los paisajes sonoros de Clifford Brown y Miles Davis. Michael comenzó a tocar la trompeta a los 12 años de edad con miras a convertirse en músico de jazz. Al llegar a Estados Unidos de su natal Australia, el joven Michael descubrió la psicodelia de Jimi Hendrix y el rock.

Una invitación de su compañero de la escuela Hillel Slovak lo llevó a unirse a una banda de rock con Jack Irons, que lo llevó hacia otros caminos musicales con los Red Hot Chili Peppers, mezclados con funk y punk en la escena de Los Ángeles. En sus más de cuatro décadas de carrera, los Red Hot Chili Peppers han vendido millones de álbumes y llenado estadios en todo el mundo. Este capítulo ha sido abordado en sus memorias Acid for the Children y más recientemente en el conmovedor documental de Netflix Our Brother Hillel.

En Honora Flea es acompañado por Jeff Parker (guitarra), Anna Buttress (contrabajo), Rickey Washington (flauta), el multi-instrumentista Josh Johnson, y el baterista y productor, Deantoni Parks. Además están sus colegas de los Peppers, John Frusciante y Chad Smith, así como Nick Cave y Thom Yorke de Radiohead.

El álbum tiene seis composiciones originales e incluye versiones de canciones de Ann Ronnell, Jimmy Webb, Parliament Funkadelic y Frank Ocean.

“Golden Wingship” abre el disco con un paisaje que busca invocar el Bitches Brew de Miles Davis. “A Plea” es una aproximación al spoken word con jazz, amarrada bajo una hipnótica línea de bajo.

“Traffic Lights” conjura la fantasmagórica voz de Thom Yorke, de Radiohead, con el saxofón de Josh Johnson, con un poco de tejido conectivo hacia su proyecto Atoms for Peace.

“Maggot Brain” traduce la guitarra funk de Eddie Hazel de Funkadelic en una melodía derretida con vibráfono, clarinete y la flauta de Rickey Washington, padre del saxofonista Kamasi Washington y además de ser el maestro de trompeta de Flea. La canción es una polinización cruzada de sus influencias y donde Flea puede liberarse y expandir sus horizontes musicales.

La voz barítono de Nick Cave transforma la campirana “Wichita Lineman”, de Jimmy Webb y originalmente grabada por Glen Campbell con The Wrecking Crew, en la interpretación de un crooner e informada por la versión soul The Meters.

“Thinking Bout You” de Frank Ocean es reimaginada con un arreglo de cuerdas en una balada instrumental llena de melancolía.

En “Willow Weep For Me”, Flea hace su interpretación con trompeta y sintetizador a un estándar del jazz Ann Ronnell que ha sido versionada por Clifford Brown, Ella Fitzgerald, Nina Simone, Sam Cooke, Frank Sinatra y hasta Chad & Jeremy.

Honora es un trabajo para los curiosos musicales que nos invita a explorar la libertad musical de Michael Balzary. Es oportunidad para alejarse de las fórmulas del pop, los convencionalismos del rock; fuera de los confines de una banda de rock de estadio, y que le permite a Flea mostrar las influencias que han informado su música.

A diferencia de su trabajo con los Red Hot Chili Peppers, Honora es un trabajo más introspectivo. Una oportunidad para romper con todas las preconcepciones que hemos tenido sobre Flea.

Honora es un disco hecho para escucharse con audífonos, cerrar los ojos y perderse en sus texturas sonoras. Es una aventura musical que requiere varias expediciones para que la música nos vaya develando lentamente sus misterios.