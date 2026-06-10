Walmex anotó su nivel más bajo en BMV desde 2021

Las acciones de la minorista Walmart de México y Centroamérica (Walmex), cayeron el miércoles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y apuntaron su nivel más bajo desde enero de 2021.

Los títulos de la empresa de autoservicio retrocedieron 0.81% y se vendieron en 50.21 pesos, con lo que anotó su precio más bajo desde el 4 de enero de 2021, cuando cerró en 49.8 pesos.

Desde su máximo histórico, alcanzado el 31 de marzo de 2022 a 72.95 pesos, las acciones de Walmex registran un descenso de 31.2 por ciento.

En lo que va del mes, los papeles de la emisora caen 4.2% y en el año pierden 10.5 por ciento.

En cuanto al valor de capitalización, la minorista es la tercera más valiosa dentro del principal índice de la BMV, el S&P/BMV IPC, con un valor de 868,242 millones de pesos, tan solo superada por la minera Grupo México con 1.544 billones de pesos y la firma de telecomunicaciones, América Móvil, con 1.331 billones.

Walmex tiene formatos como Bodega Aurrerá, Walmart Supercenter, Sam’s Club y Walmart Express, además de su plataforma omnicanal.

A la baja

Según Alik García, subdirector de Análisis en Valmex Casa de Bolsa, la acción de Walmex está inmersa en un proceso de revaluación a la baja por tres razones principalmente.

“Primero, por la pérdida de competitividad de su negocio frente al rápido ritmo de crecimiento de otros participantes. Segundo, por el deterioro en los indicadores de Ventas Mismas Tiendas a nivel sector y, tercero, por el entorno macroeconómico adverso a nivel país, con una demanda interna frágil e incremento inflacionario”.

Agregó que, a pesar de que Walmex tiene ventajas frente a otros competidores, destacando sus innovaciones tecnológicas y conocimiento del cliente, “la fuerte inversión de empresas competidoras de eCommerce en México y el rápido ritmo de crecimiento de los supermercados de descuento bajo formatos hard discount, ha provocado que los inversionistas reduzcan el premio en valuación que históricamente se pagaba por Walmex en Bolsa”.