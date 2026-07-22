La Gran Escapada deja 2,752 millones de pesos en Quintana Roo

La Gran Escapada 2026, conocida también como El Buen Fin del Turismo, generó una derrama económica aproximada de 2,752 millones de pesos en Quintana Roo, con la participación de 276 establecimientos, informó el secretario de Turismo estatal, Bernardo Cueto Riestra.

La oferta de la entidad se concentró en alojamiento, tour operadores y agencias de viajes, con Cancún, Tulum e Isla Mujeres como los destinos de mayor participación. El turismo de naturaleza y aventura, sol y playa, y familiar fueron los principales segmentos promovidos, con descuentos de hasta 60% y una oferta digitalizada: 53% de las promociones operó en canal mixto y 10% exclusivamente en línea.

El presidente de Concanaco-Servytur México, Octavio de la Torre de Stéffano, destacó la participación de Quintana Roo en la estrategia y señaló que sus destinos encabezaron una de las derramas más importantes de la campaña.

La iniciativa es impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, en coordinación con Concanaco-Servytur, la Secretaría de Economía, la Procuraduría Federal del Consumidor y los gobiernos de las 32 entidades federativas.

De acuerdo con información estatal, en su segunda edición, La Gran Escapada cerró con una derrama nacional de 44,000 millones de pesos, 10% más que en el 2025, con 6,557 establecimientos participantes, 114,000 experiencias turísticas ofertadas y 280 millones de impactos en medios, plataformas digitales y redes sociales.