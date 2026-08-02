Wall Street cierra semana turbulenta apoyada por Amazon

Los principales índices accionarios de Estados Unidos cerraron la última jornada de julio con ganancias y recuperaron parte del terreno perdido en una semana marcada por la volatilidad en las grandes tecnológicas.

Esta volatilidad cerró con un sólido reporte trimestral de Amazon y reforzó la confianza en el gasto en inteligencia artificial, ademas de compensar la caída de Apple tras emitir una débil perspectiva de crecimiento.

El Dow Jones avanzó 0.53% a 52,485.03 puntos, el S&P 500 ganó 0.70% a 7,489.72 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subió 1% para finalizar en 25,373.85 enteros.

Con ello, los tres principales índices rescataron ganancias en una semana en la que además de reportes preocupó a los inversionistas la evolución china en materia de elaboración de microprocesadores. Nasdaq y S&P 500 concluyeron julio con un desempeño negativo, en tanto que el índice DJI cerró con una ligera ganancia de 0.3 por ciento.

Las preocupaciones de que las fuertes inversiones en infraestructura de IA puedan tardar demasiado en dar frutos sacudieron los mercados en julio y generaron dudas sobre las empresas que han estado en el centro del repunte de Wall Street en los últimos años.

“Existía la preocupación de que el gasto de Amazon fuera simplemente un gasto descabellado, un gasto irresponsable, y (el presidente ejecutivo) Andy Jassy acaba de disipar esos temores”, dijo Jake Dollarhide, director ejecutivo de Longbow Asset Management.

El índice PHLX de semiconductores subió, pero sigue anotando una caída de más del 20% respecto a su cierre récord del 22 de junio.

Las acciones de Apple se desplomaron, después de que la empresa advirtió que las limitaciones de suministro perjudicarán el crecimiento, lo que se sumaba a las preocupaciones sobre el impacto de las subidas de precios del iPhone.

La caída de Apple lastró el índice tecnológico S&P 500 , a pesar de las alzas de otros valores tecnológicos.

Salvan la semana

La renta variable de México no pudo sostener las alzas matutinas del viernes y terminó cediendo terreno, incorporando datos económicos y algunas de los últimos reportes y perspectivas corporativas.

El principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, perdió 0.53% a 66,936.99 puntos y el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores bajó 0.49% a 1,354.19 enteros.

Los indicadores cayeron por segunda ocasión en tres días. Para la semana completa ganaron poco más de 0.8%, convirtiéndola en la mejor de las últimas siete.

Entre las emisoras más grandes y bursátiles, el proveedor de servicios de telecomunicaciones Megacable empató lo esperado por el consenso a nivel de ingresos, pero quedó debajo con el crecimiento de su flujo de operación.

El índice Kospi de Seúl terminó el mes con una baja de 22.19% arrastrado princialmente por las empresas fabricantes de chips. Estas mismas acciones subieron con fuerza el viernes, siguiendo el rally nocturno de sus pares estadounidenses, impulsadas por sólidos resultados de las grandes tecnológicas que ayudaron a disipar las preocupaciones sobre valuaciones infladas.