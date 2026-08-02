Colombia acumulará 4,000 millones de dólares en reservas internacionales

La decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia de mantener inalterada la tasa de interés en 12% durante la última reunión con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, pasó casi desapercibida tras el anuncio de un programa de acumulación de reservas internacionales por hasta 4,000 millones de dólares.

El anuncio se produce en un contexto en el que el peso colombiano se ha revaluado 32% en lo corrido del año y, aunque el gerente del Emisor, Leonardo Villar, aseguró que el objetivo "no es más que fortalecer las reservas internacionales", no descartó que la medida tenga algún impacto sobre el mercado cambiario.

"Es un mecanismo para incrementar el nivel de reservas internacionales. Ese fue el propósito que tuvimos en 2024 y es el mismo que tenemos hoy. Por supuesto, cuando se sale a adquirir dólares se genera una demanda, pero el mecanismo tiene una característica muy útil: los dólares solo se compran cuando están baratos, es decir, cuando la TRM se ubica por debajo de su promedio móvil de los últimos 20 días. En ese momento pueden ejercerse las opciones de compra y, por lo tanto, el mecanismo sí genera una demanda que puede tener algún impacto sobre la TRM, pero ese no es el propósito ni lo que se está buscando", explicó Villar.

"Las reservas internacionales constituyen un respaldo para que el país pueda atender sus obligaciones externas y responder ante posibles choques provenientes de los mercados financieros internacionales. Mantener niveles adecuados de reservas contribuye a preservar la confianza en la solidez externa del país y favorece su acceso al financiamiento internacional", afirmó el gerente del Banco de la República. Actualmente, las reservas internacionales de Colombia superan 67,000 millones de dólares, un nivel que, según Villar, se encuentra dentro del rango que el Fondo Monetario Internacional, FMI, considera adecuado para el tamaño y el nivel de riesgo de la economía colombiana.

Para adquirir las nuevas reservas, el Emisor utilizará subastas de opciones put de acumulación. Este mecanismo permite que los participantes del mercado vendan dólares al Banco de la República únicamente cuando la TRM se ubique por debajo de su promedio móvil de los 20 días hábiles anteriores. De esta manera, el Banco acumula reservas cuando la divisa se encuentra relativamente barata, sin que el objetivo del programa sea influir sobre el comportamiento de la tasa de cambio. Este mecanismo fue implementado satisfactoriamente por el Banco de la República en 2024 y permitió cumplir el objetivo del programa de acumular reservas internacionales por cerca de 1,500 millones de dólares.