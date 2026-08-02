Oro cayó el viernes pero tuvo su mejor mes desde febrero

El oro cayó 2% el viernes en medio del repunte del dólar, pero registró su primera alza mensual en cinco meses, ya que los datos de inflación más débiles redujeron las expectativas de nuevas alzas de las tasas de interés en Estados Unidos.

El oro al contado bajó 1.4% a 4,044.87 dólares por onza tras caer 2% a primera hora de la sesión. Los futuros del oro estadounidense con entrega en agosto bajaron 1.5% a 4,043.80 dólares.

El oro subió 1.82% en el mes, su mayor aumento mensual desde febrero. Las alzas se han debido principalmente a datos de inflación más moderados, lo que llevó a los operadores a rebajar sus expectativas sobre las alzas de las tasas de interés de la Fed para este año, así como la baja en el precio del crudo.

“Aunque el oro puso fin a una racha bajista de cuatro meses, tiene dificultades para abrir una brecha mayor por encima del nivel psicológico de los 4,000 dólares”, afirmó Han Tan, analista jefe de Mercados de Bybit.

El metal sigue encontrando apoyo encima de 4,000 dólares gracias a expectativas de que el presidente de la Fed, Kevin Warsh, amplíe el enfoque del banco más allá de sus medidas de inflación preferidas y de alzas de tasas, dijo Tan.

La inflación en Estados Unidos se moderó en junio, pero es probable que la desaceleración sea temporal ya que la reanudación de las hostilidades en Medio Oriente impulsa los precios del crudo.

El nuevo presidente de la Fed se comprometió la semana pasada a reducir la inflación de forma inquebrantable, sin dar señales de estar dispuesto a subir las tasas.

El dólar subió 0.2% tras caer alrededor de 2.4% el jueves, su mayor caída en un solo día desde enero de 2023. Un dólar más fuerte encarece el oro para los tenedores de otras divisas.

Operadores estiman que hay 65% de probabilidades de un alza tasas en septiembre frente al 80% de la semana anterior, según la herramienta CME FedWatch.

La plata al contado cayó 2.7% a 57.40 dólares por onza, el platino bajó 1% a 1,643.17 dólares y el paladio cayó 2% a 1,278.25 dólares.

Cobre ganó 3% en julio

Los precios del cobre apenas variaron el viernes pero repuntaron 3% en julio, tras el aumento del apetito por el riesgo en los mercados bursátiles y las preocupaciones por la falta de existencias visibles fuera de Estados Unidos.

El contrato de referencia del cobre a tres meses en la Bolsa de Metales de Londres (LME) cayó 0.1%, a 13,786.5 dólares por tonelada, tras alcanzar los 13,883 dólares, su nivel más alto desde el 22 de julio.

“El cobre entra en agosto con unos fundamentos favorables", afirmó Ewa Manthey, de ING.

“El mercado sigue enfrentándose a un déficit de oferta y a unas reservas limitadas fuera de Estados Unidos, lo que deja a los precios vulnerables ante cualquier nueva perturbación o indicio de una mayor demanda”, agregó el analista.