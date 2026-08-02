Peso mexicano cerró julio con apreciación de 1.02%

El peso mexicano se apreció ligeramente frente al dólar en la jornada del viernes. La divisa local ganó terreno y terminó el mes con un avance acumulado en un mercado que se mantiene atento a los indicadores y a las noticias sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El tipo de cambio concluyó la sesión en el nivel de 17.3207 unidades por dólar, que comparado con un cierre de 17.3395 unidades del jueves, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda una ganancia de 1.88 centavos o de 0.11 por ciento.

El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, cayó 0.03 hasta 99.83 puntos.

El peso concluyó el mes con una sólida ganancia. Comparado con un cierre oficial de 17.4986 unidades por dólar en junio, con el dato del Banco de México, la moneda local recuperó 17.79 centavos, que son equivalentes a 1.02 por ciento.

Esta semana está en la agenda el anuncio de política monetaria del Banco de México (el jueves 6 de agosto). El mercado espera ampliamente que la autoridad mantenga la tasa de interés clave en 6.50%, tras un prolongado ciclo de relajación monetaria

Los operadores evalúan los riesgos por la guerra en Medio Oriente y sus implicaciones para la inflación y las tasas. Irán anunció que detuvo dos buques que intentaban salir del Estrecho de Ormuz, lo que avivó las preocupaciones por el suministro energético mundial.

La Fed mantuvo su tasa sin cambios, en un rango de 3.50-3.75%, tal como esperaba el mercado. Sin embargo, el disenso de tres funcionarios a favor de un alza reforzó las expectativas de una postura más restrictiva.