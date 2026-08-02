EU enviará misión empresarial a Perú

La Embajada de Estados Unidos en Perú informó que la administración del presidente Donald Trump impulsará una serie de iniciativas para fortalecer la cooperación bilateral con el Gobierno de Keiko Fujimori en ámbitos como seguridad, comercio e inversión, cooperación espacial y preparación ante desastres. A través de un comunicado difundido por el Departamento de Estado, Washington señaló que la delegación presidencial que asistió a la ceremonia de investidura, encabezada por el vicesecretario de Estado Christopher Landau, refleja el compromiso de Estados Unidos con el Perú y la intención de profundizar una relación bilateral que este año cumple dos siglos de vínculos diplomáticos.

“La Administración Trump espera trabajar con la presidenta Fujimori para fortalecer la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos, el Perú y nuestro hemisferio”, indicó el documento.

En el ámbito económico, Estados Unidos anunció que el embajador Bernie Navarro liderará este año la misión comercial “Perú está abierto para los negocios” en territorio estadounidense. Además, la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (DFC) enviará una misión empresarial al Perú para identificar oportunidades de inversión en sectores como energía, infraestructura y minerales críticos.

Como parte de la cooperación tecnológica, Washington organizará el próximo 8 de septiembre una Cumbre sobre Inteligencia Artificial en Lima y asignará un asesor en ciberseguridad para trabajar con el Gobierno peruano.

En minería, ambos países crearán un grupo de trabajo sobre minerales críticos para implementar el memorando de entendimiento suscrito en febrero. Asimismo, la DFC prevé una inversión de hasta 5 millones de dólares destinada a impulsar una planta de reprocesamiento que fortalezca la capacidad de refinación de minerales en el país.