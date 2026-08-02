EU frena ataques contra Irán y anuncia negociaciones

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que el lunes comenzarán nuevas negociaciones con Irán después de que decidiera no atacar a la república islámica para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra que entra en su sexto mes.

Trump declaró a periodistas el domingo que las conversaciones abordarían la situación en el estrecho de Ormuz y que el diálogo abarcaría, en última instancia, la desnuclearización de Irán.

“Ahora lo que estamos haciendo es hablarles en forma de negociación. Comienza mañana (lunes) en la tarde”, dijo Trump sin dar detalles del lugar del encuentro o de los participantes.

Irán afirmó que estaba a punto de alcanzar un acuerdo con Omán sobre una nueva ruta a través del estrecho, donde un petrolero informó una explosión cercana el domingo, lo que refleja la volatilidad de esta ruta.

Revivir entendimiento

Washington y Teherán están en guerra desde el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron por sorpresa a Irán, pero ha habido períodos de relativa calma por las intermitentes negociaciones diplomáticas.

El parlamentario iraní Hassan Qashqavi, portavoz de la comisión de seguridad nacional del Parlamento, informó el domingo que los mediadores intentaban revivir el memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Irán que se acordó en junio.

El sábado, el republicano retiró sus amenazas de un ataque masivo contra Irán, del que dijo habría sido el más grande desde la Segunda Guerra Mundial.