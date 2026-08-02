Incertidumbre del T-MEC mantendrá crecimiento de México entre 1 y 2%

La economía mexicana no registrará tasas de crecimiento de 2 o 3%, ni siquiera en el 2028, mientras persista la incertidumbre sobre la revisión del T-MEC que mantiene en pausa nuevas decisiones de inversión, advirtió el vicepresidente de Inversiones de Franklin Templeton, Luis Gonzali.

“Sí podríamos empezar a ver algo de dinamismo, pero nada similar a lo observado en el 2023 y el 2024, cuando la inversión y las exportaciones impulsaron la actividad económica”, comentó.

Entrevistado por El Economista, dijo que la resiliencia de las exportaciones, el avance de industrias vinculadas a la Inteligencia Artificial y la reinversión de utilidades de empresas instaladas, facilitarán un crecimiento de entre 1 y 2 por ciento.

“Aun con el menor dinamismo de la industria automotriz, las exportaciones mexicanas se mantienen en máximos históricos, impulsadas por sectores como maquinaria y equipo y otras actividades vinculadas con la Inteligencia Artificial, lo que refleja la diversificación de la economía”, explicó.

Para que ese proceso se consolide, será necesario ampliar la infraestructura, especialmente en energía y distribución eléctrica, condiciones que permitirían atraer nuevos proveedores y sostener el crecimiento de esas industrias, señaló.

Gobierno como facilitador

Refirió la experiencia internacional para mostrar que en las economías de mayor desarrollo, los gobiernos asumen el papel de facilitador para que la inversión privada pueda desarrollarse.

“El gobierno no tiene ni los recursos ni las capacidades técnicas que sí tiene el sector privado. Lo que debería hacer es sentar las bases para detonar un círculo virtuoso de inversión pública que incentive la inversión privada y, con ello, la generación de empleos”, indicó.

Destacó que el Plan México sí ha cambiado la narrativa. Los inversionistas empezaron a ver más impulso hacia temas de electricidad, de generación, de distribución.

Por lo menos el camino ya está un poquito más delineado hacia lo que realmente necesita el país, que es infraestructura, comentó.

Añadió que será necesario ampliar la infraestructura, particularmente en energía y distribución eléctrica, para sostener el crecimiento de industrias distintas a la automotriz y acompañar la llegada de nuevos proveedores e inversiones.

Lo primero es desarrollar capacidades propias

Gonzali añadió que el mundo atraviesa un cambio estructural donde cada vez más países impulsan el desarrollo de capacidades propias para reducir su dependencia del exterior.

Explicó que esta tendencia es especialmente visible en sectores estratégicos como la energía y los semiconductores donde, por razones de seguridad nacional, los gobiernos buscan fortalecer su capacidad de producción y abastecimiento.

Gonzali refirió que a los inversionista les gusta conocer las reglas antes de embarcarse en un proyecto de 10 o 20 años.

Obviamente, quienes ya tienen tiempo “jugando en el campo”, pues pagan por ver, y es un poco lo que estamos viendo en México: Inversión Extranjera Directa, con mucha reinversión de utilidades.

Las empresas que están aquí siguen comprometidas a estar aquí, sin embargo, por lo menos los siguientes dos años no va a tomar una decisión de inversión de venir a México a poner una nueva planta.

Gonzali opinó que, probablemente los que tengan mayor prisa se la jueguen y vengan a México, pero van a ser los menos; “o bien terminen yéndose a Estados Unidos. Ya hemos visto un par de plantas que lo hacen, pero es el menor de los casos”.

Reinversión y el bajo crecimiento

Consideró que mientras persista la incertidumbre asociada a la revisión del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el crecimiento económico seguirá ubicado en un rango de entre 1 y 2 por ciento.

Con ello, México continuará expandiéndose por debajo del ritmo observado en otras economías emergentes de América Latina.

Las empresas que ya operan en México seguirán reinvirtiendo sus utilidades, pero mientras persista la incertidumbre sobre el T-MEC será poco probable que nuevas compañías decidan instalar plantas en el país durante los próximos dos años. Algunas podrían hacerlo por necesidad, aunque serán las menos, advirtió.

El Plan México sí ha cambiado la narrativa. Los inversionistas empezaron a ver más impulso hacia temas de electricidad, de generación, de distribución.

yolanda.morales@eleconomista.mx