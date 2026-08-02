Japón confirma intervención del yen junto a EU; señala disposición a más acciones

Japón y Estados Unidos llevaron a cabo una intervención coordinada de ⁠compra de yenes y no dudarán en tomar nuevas medidas, dijo el lunes el Ministerio de Hacienda japonés, confirmando así una inusual acción bilateral destinada a frenar la caída del yen a nuevos mínimos de 40 años.

Antes del anuncio previsto, el presidente ⁠Donald Trump dijo el domingo que Estados Unidos ⁠está ayudando a Japón a apuntalar el yen como muestra de amistad y para contribuir a la economía mundial.

"Tienen un yen que se está debilitando y querían un poco de ayuda. Y nosotros siempre estamos ahí para Japón", dijo Trump cuando un periodista le preguntó por qué Estados Unidos está ayudando a sostener el yen.

El dólar caía 0.2%, a 157.07 yenes, tras las declaraciones de Trump, lejos del máximo de 40 años cercano a los 164 yenes que alcanzó a fines del mes pasado.

En un comunicado, el Ministerio de Finanzas de Japón (MOF) dijo que el viernes llevó a cabo una intervención conjunta de compra de yenes junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Esta medida "contrarrestó la volatilidad excesiva y los movimientos desordenados del yen japonés en los últimos meses", según el comunicado.

"El Ministerio de Finanzas japonés permanece atento y en estrecha comunicación con nuestros homólogos del Tesoro de Estados Unidos. No dudaremos en llevar a cabo nuevas intervenciones conjuntas", añadió.

Esta intervención conjunta es la primera desde 2011, cuando ambos países tomaron medidas coordinadas para debilitar el yen tras el terremoto ocurrido en el este de Japón.

Japón lleva tiempo luchando por frenar la implacable caída del yen, que empuja al alza los precios de las importaciones y aviva la inflación general, lo que afecta al poder adquisitivo de los hogares y a los índices de popularidad de la primera ministra, Sanae Takaichi.

Japón podría haber vendido hasta 58.970 millones de dólares para comprar yenes cuando intervino en los mercados de Nueva York el jueves, indicaron datos del Banco de Japón, a lo que siguió otra supuesta incursión en el mercado el viernes.

El viernes, el ⁠Tesoro de Estados Unidos comunicó a varios bancos que también podría intervenir ⁠en el mercado del yen, informó una fuente a Reuters, ⁠mientras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent —quien había afirmado que el yen "parece muy infravalorado"— llevaba en una reunión del Consejo de Ministros una ⁠lista de "tareas pendientes" escrita a mano en la que se leía: "Comprar yenes japoneses (JPY) entre 5,000 y 10,000 millones de dólares", mostró una fotografía de Reuters.

En consonancia con los repetidos llamamientos de Bessent a una subida de las tasas de interés japonesas, el Banco de Japón ofreció el viernes su señal más explícita hasta la fecha de una subida temprana de las tasas, a pesar de que mantuvo estable su política monetaria.

En una muestra de una mayor coordinación de políticas, Corea del Sur intervino el jueves para comprar su moneda, el won.

Japón intervino en abril y mayo comprando yenes, lo que solo provocó un breve repunte. La ⁠subida de tasas del Banco de Japón en junio, hasta el 1% —el nivel más alto en 31 años—, tampoco supuso un impulso duradero para la maltrecha moneda.