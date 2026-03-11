Wall Street cierra una jornada mixta por cautela ante el avance de los precios del petróleo

Los principales índices de Wall Street registraron desempeños mixtos en la jornada de media semana. Los promedios se movieron dispares, en un mercado más nervioso por los efectos que podría tener la guerra de Estados Unidos contra Irán en la inflación y el crecimiento.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, cedió 0.67% a 47,417.27 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, cayó 0.08% en 6,775.80 puntos. El Nasdaq Composite subió un ligero 0.08% a 22,716.13 unidades.

Las fuerzas iraníes mantienen el bloqueo en el Estrecho de Ormuz, un cruce fundamental para estabilizar los precios del petróleo, y el gobierno de ese país afirmó que haría que el barril de petróleo se elevara hasta 200 dólares si Estados Unidos no termina con sus hostilidades.

En este contexto, por la mañana se informó que la inflación de Estados Unidos se mantuvo estable en febrero, con un dato interanual de 2.4% según lo previsto; sin embargo, los datos todavía no reflejan el impacto de la guerra en Irán y podrían mostrar presiones en marzo.

Ocho de los 11 sectores del S&P 500 terminaron la jornada con pérdidas. Las compañías de consumo básico (-1.29%) y bienes raíces (-1.06%) encabezaron las caídas. Energía (+2.48%) sobresalió impulsado por un avance de casi 6% en el precio del petróleo estadounidense.

Al interior del índice Dow Jones, los títulos de la petrolera Chevron (+2.95%) sobresalieron, seguidos por otros cinco valores con avances moderados, entre ellos Nvidia (+0.67%. En el lado contrario, las peores fueron Sherwin-Williams (-2.30%) y Home Depot (-1.77%).