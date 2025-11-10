Wall Street avanza por impulso tecnológico; acciones de Nvidia ganan 5.8%

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias las negociaciones de este lunes. Los inversionistas se animaron con señales de que el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos podría terminar pronto y por un repunte del sector tecnológico.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, subió 0.81% a 47,368.63 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanzó 1.54% a 6,832.43 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico ganó 2.27% a 23,527.17 puntos.

Las acciones subieron luego de que el Senado estadounidense logró avanzar el fin de semana en una moción para poner fin a 40 días de cierre de gobierno estadounidense, el más largo de la historia, que ha aplazado la publicación de importantes reportes económicos oficiales.

Por otra parte, los títulos de grandes tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial (IA), como Nvidia (+5.79%) o Alphabet (+3.90%) subieron por compras de oportunidad, tras la semana de caídas por advertencias de grandes bancos sobre sus exigentes valoraciones.

El índice de semiconductores de Filadelfia, conocido como SOX, por su clave de cotización, se movió 3.02% al alza gracias al repunte de Nvidia y más valores como Advanced Micro Devices (+4.47%), Taiwan Semiconductors Manufacturing (+3.06%) y Broadcom (+2.56%).

También en el negocio de la inteligencia artificial, la estrella de este año, Palantir Technologies (+8.83%) vio subir sus acciones después de una llamada con inversionistas para comentar sus resultados del 3T. La empresa de procesamiento de datos gana más de 400% este año.

Ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 cerraron con ganancias. Destacó el avance de servicios de comunicación (+2.57%), seguido por tecnologías de la información (+2.52%). En el índice Dow Jones, los títulos de Nvidia fueron seguidos por los de Microsoft (+1.88%).