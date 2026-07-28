¿Eres creador de contenido o lideras un emprendimiento online? Claves para cumplir con el fisco

¿Qué tienen en común un repartidor por aplicación, un creador de contenido para redes sociales y un emprendedor con tienda online? Que todos tributan en el Régimen de Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas, comúnmente conocido como Régimen de Plataformas Digitales.

Las redes sociales, marketplaces o las aplicaciones han permitido que millones de personas puedan ganar ingresos utilizando laptops o celulares, además de otras ventajas: facilidades fiscales, siempre y cuando sepan dominar las reglas y administrarse bien.

Desde 2020, existe este régimen fiscal para las personas que obtienen sus ingresos a través de plataformas tecnológicas, pero el año pasado se asoció más a los choferes y repartidores de aplicación, a raíz de que comenzó el registro de seguridad social en el IMSS.

Sin embargo, este esquema no es exclusivo para estas actividades, ni para creadores de contenido para redes sociales. Emprendedores quienes tienen un negocio con venta en línea también pueden inscribirse en él.

¿Quiénes tributan en Plataformas Digitales?

De acuerdo con Javier de los Santos Valero, presidente de la Comisión Fiscal Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), el criterio no depende del tipo de profesión, sino de cómo se generan los ingresos: cuando una plataforma digital intermedia la operación, el contribuyente debe cumplir con las obligaciones de este régimen.

El Servicio Administración Tributaria (SAT), así como la Ley de Impuesto sobre la Renta, resume todo en tres categorías:

Transporte terrestre y entrega de bienes: Aquí entran los choferes de taxi por aplicación como Uber, Didi y similares, así como repartidores de sitios como Rappi o paquetería. Servicios de hospedaje: Quienes obtienen ingresos por rentar su inmueble en aplicaciones como Airbnb o Booking. Enajenación de bienes y prestación de servicios: Emprendedores que realizan sus ventas en Amazon o Mercado Libre, así como profesionales que trabajan para plataformas freelance o especializadas como Fiverr, DesignCrowd o Workana.

Bajas tasas, el principal atractivo

Según Roberto Iván Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), uno de sus beneficios es que las tasas de retención son bajas.

Mientras el régimen de Actividades Empresariales y Servicios Profesionales tiene tasas de hasta 35%, en Plataformas Digitales depende del tipo de actividad, pero la más alta es de 4.0%, siempre que en su recaudación proporcionen su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), si no, aumenta hasta 20% en todos los casos.

Ingreso por servicio Tasa de ISR con RFC Tasa de ISR sin RFC Transporte terrestre y entrega de bienes 2.1% 20% Servicios de hospedaje 4.0% 20% Enajenación de bienes y prestación de servicios 1.0% 20%

Lo mismo ocurre con el impuesto al valor agregado (IVA). Con RFC, se retiene solo 8% y sin él, será 16 por ciento.

Las plataformas digitales trasladan los impuestos al SAT, por lo que las personas ya reciben sus ingresos ya con retenciones provisionales.

"Supongamos que vendes un producto de 1,000 pesos más IVA. El comprador deposita el importe total a la plataforma y ésta, desde 2020, retiene el IVA y el Impuesto Sobre la Renta antes de entregar el dinero a la persona física", explicó Javier de los Santos.

El rango más relevante para las personas físicas es de 300,000 pesos. Si los ingresos son inferiores a esta cantidad, las retenciones realizadas durante el año pueden ser consideradas como definitivas, y no existe otra obligación adicional, solo haber cumplido con las declaraciones mensuales.

“Cuando se superan los 300,000 pesos y los ingresos deben acumularse con otros, ya aplica la tarifa general del ISR, que puede llegar a ser considerablemente mayor, dependiendo del monto de los ingresos”, complementó Roberto Colín.

Para tener el beneficio de una tarifa más reducida, solo se tiene que monitorear ese umbral.

Un régimen con oportunidad

Si bien las bajas tasas de impuestos los principales atractivos del régimen existen otras condiciones que pueden ser de mayor provecho. Uno de ellos son los gastos deducibles para acreditar el IVA, y reducir el monto final a pagar.

“En su declaración podrá disminuir aquellos gastos indispensables para desarrollar su actividad, como la compra de mercancía, materias primas, insumos, software, internet, almacenes u otros costos directamente relacionados con la obtención de ingresos”, comentó el presidente de la Comisión Fiscal del IMCP.

Para ello, se requiere llevar mes a mes un control de las operaciones y conservar los comprobantes de los gastos a deducir.

Otra ventaja es que el régimen puede convivir con otros ingresos, como Sueldos y salarios, Actividad empresarial o Intereses. Por ejemplo, un trabajador asalariado bien puede realizar trabajos freelance por internet ocasionalmente.

El único que no es compatible es con el Régimen Simplificado de Confianza (Resico).

Claves para sacarle provecho al régimen de Plataformas Digitales

Este esquema fiscal ofrece ventajas para quienes obtienen ingresos a través de la tecnología: tasas de impuestos reducidas, retenciones provisionales que pueden ser definitivas, y menos carga fiscal. Para disfrutar de estos beneficios y cumplir con el fisco, los expertos sugieren los siguientes consejos: