Comprar un auto con un crédito a 80 meses, ¿le conviene a tus finanzas personales?

¿Estás pensando en solicitar un crédito para comprar un auto y un plazo de 80 meses o más te parece la opción más atractiva? Hoy en día es cada vez más común encontrar esquemas de financiamiento a plazos muy extendidos; sin embargo, esta alternativa puede convertirse en una trampa para tus finanzas personales.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), los plazos de 60 y 72 meses pasaron de concentrar 43.6% del otorgamiento de crédito en 2022 a 52.5% al cierre de 2025. Para el periodo de enero a abril de 2026, esta cifra ya alcanza 54.9%, acompañada de un rápido crecimiento en esquemas que superan los 80 meses.

Esta tendencia responde directamente al incremento del precio promedio de los vehículos nuevos —que según J.D. Power México pasó de $161,000 MXN en 2005 a $535,000 MXN en 2025 (un aumento del 232%)— y a condiciones crediticias más estrictas.

¿Por qué los plazos largos ponen en riesgo tus finanzas?

Elegir un plazo amplio reduce el pago mensual, pero aumenta drásticamente el costo total del crédito y el nivel de riesgo para las familias.

Principales riesgos de un crédito de auto extendido:

Pago excesivo de intereses: Aunque la cuota baja, el total acumulado de intereses sube sustancialmente. Dependiendo del monto, terminarás pagando decenas o cientos de miles de pesos extra.

Aunque la cuota baja, el total acumulado de intereses sube sustancialmente. Dependiendo del monto, terminarás pagando decenas o cientos de miles de pesos extra. Patrimonio negativo ( Negative Equity ): Los autos se deprecian rápidamente. Con un financiamiento de 7 u 8 años, es muy probable que debas más al banco de lo que realmente vale el vehículo en el mercado.

): Los autos se deprecian rápidamente. Con un financiamiento de 7 u 8 años, es muy probable que debas más al banco de lo que realmente vale el vehículo en el mercado. Vulnerabilidad financiera: Un compromiso tan largo incrementa el riesgo de que imprevistos (como desempleo o gastos médicos) te dejen sin margen de pago.

Un compromiso tan largo incrementa el riesgo de que imprevistos (como desempleo o gastos médicos) te dejen sin margen de pago. Gastos acumulados de mantenimiento: Hacia los últimos años del crédito, el auto requerirá reparaciones costosas mientras continúas pagando la mensualidad.

Hacia los últimos años del crédito, el auto requerirá reparaciones costosas mientras continúas pagando la mensualidad. Poca flexibilidad de cambio: Vender o renovar el vehículo antes de liquidar la deuda exigirá desembolsar dinero de tu bolsillo para cubrir la diferencia.

Vender o renovar el vehículo antes de liquidar la deuda exigirá desembolsar dinero de tu bolsillo para cubrir la diferencia. Riesgo en tasas variables: Si la tasa de interés no es fija, quedarás expuesto a incrementos en el costo del crédito a lo largo de los años.Comparativa de Costos por Plazo de Financiamiento.

Ejemplo ilustrativo:

Precio del auto: $400,000 MXN

$400,000 MXN Enganche (20%): $80,000 MXN

$80,000 MXN Monto a financiar: $320,000 MXN (Tasa fija anual estimada del 12%)

Plazos Plazo Mensualidad estimada Intereses totales a pagar 48 meses $8,398 MXN $80,704 MXN 60 meses $7,158 MXN $111,480 MXN 84 meses $5,604 MXN $174,336 MXN

Al pasar de 48 a 84 meses, la mensualidad disminuye 33%, pero los intereses acumulados se duplican. Siempre simula los números con la tasa y enganche reales antes de firmar.

Paso a paso antes de contratar un crédito automotriz

Estos son los pasos que recomienda Ken Charles, director digital de la financiera MStar antes de contratar un crédito automotriz:

Calcula todas las variables: Solicita la tabla de amortización, la tasa de interés, el CAT (Costo Anual Total) y las comisiones aplicables.

Solicita la tabla de amortización, la tasa de interés, el CAT (Costo Anual Total) y las comisiones aplicables. Opta por plazos de 48 a 60 meses: Ofrecen el mejor equilibrio entre cuotas pagables y costo total.

Ofrecen el mejor equilibrio entre cuotas pagables y costo total. Da un enganche mayor: Reduce la deuda principal y mitiga el riesgo de quedar debajo del valor de reventa .

Reduce la deuda principal y mitiga el riesgo de quedar . Busca pagos anticipados sin penalización: Haz aportaciones a capital siempre que sea posible para reducir plazo e intereses.

Haz aportaciones a capital siempre que sea posible para reducir plazo e intereses. Crea un fondo de emergencia: Guarda entre 3 y 6 meses de mensualidades exclusivamente para imprevistos con el vehículo.

Guarda entre 3 y 6 meses de mensualidades exclusivamente para imprevistos con el vehículo. Compara por CAT y no por publicidad: El gancho suele ser la cuota baja, pero el CAT revela el verdadero costo.

Checklist imprescindible antes de firmar

Ver el contrato completo y confirmar el CAT por escrito. Asegurarte de que no existen penalizaciones por pagos adelantados. Revisar la cobertura de la póliza de seguro en caso de pérdida total. Simular un escenario de venta anticipada para conocer el saldo adeudado. Consultar comparadores oficiales en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para evaluar mejores opciones.

¿Tienes dudas? Escribe a sonia.soto@eleconomista.mx