Peso mexicano se aprecia ante retroceso del dólar y tras dato local de inflación

El peso mexicano se apreció levemente frente al dólar en la sesión de este martes. La divisa local ganó terreno gracias a un debilitamiento del billete verde, con los operadores atentos a las noticias de la guerra en Oriente Medio y evaluando cifras locales de inflación.

El tipo de cambio terminó esta jornada en 17.4442 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.4644 unidades ayer, con los datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para el peso una mejora de 2.02 centavos, equivalentes a 0.12 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 17.4817 unidades y un nivel mínimo de 17.3751. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, bajaba 0.09% al nivel de 99.95 puntos.

El dólar seguía cediendo terreno en el mercado luego de que Israel e Irán dejaron los ataques mutuos a solicitud del presidente estadounidense, Donald Trump. Ahora los inversionistas se preparan para conocer esta semana dos datos de la inflación de Estados Unidos.

"La moneda local se beneficia del retroceso del dólar, así como de un mayor apetito por divisas de economías emergentes, a medida que se reduce el nerviosismo. El soporte y la resistencia ⁠se ubican en 17.34 y 17.47, ⁠respectivamente", destacó Monex Grupo Financiero.

El avance de los precios del petróleo por la guerra contra Irán ha impulsado la inflación en Estados Unidos, afectando las expectativas para la tasa de interés de la Reserva Federal. El mercado descuenta un aumento de tasas en diciembre con 43% de probabilidad.

Mientras tanto en México, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mostró una desaceleración a 3.94% en mayo, en su segundo mes consecutivo de descenso, informó el INEGI, dentro de la meta oficial; si bien el índice subyacente continuó por encima.

"Espero que el tipo de cambio comience a estabilizar un piso muy sólido en la zona de 17.27, donde las compras institucionales limitarán mayores apreciaciones ante la asimilación del dato de inflación de Estados Unidos de mañana", dijo el broker EBC Financial Group.