Sheinbaum responde a Stephen Miller: "No vamos a entrar en debate" por dichos sobre cárteles

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este martes entrar en una confrontación pública con Stephen Miller, funcionario de la Casa Blanca, luego de que éste acusara al sistema político, judicial y legal de México de no funcionar debido al supuesto control territorial que ejercen los cárteles del narcotráfico.

Durante su conferencia matutina de este martes, la primera mandataria sostuvo que existe coordinación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, pero subrayó que cada gobierno debe atender los problemas que corresponden a su territorio.

“No vamos a entrar a debate”, respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre las declaraciones de Miller. La presidenta afirmó que su administración trabaja todos los días para garantizar la seguridad y la paz en México y aseguró que existen resultados en esta materia.

“Somos un gobierno del pueblo, del pueblo, y combatimos y trabajamos todos los días por la seguridad y la paz en nuestro país”, señaló.

Sheinbaum pide a EU mirar su propio problema de drogas

Ante los señalamientos del funcionario estadounidense, Sheinbaum insistió en que Estados Unidos también debe asumir responsabilidad frente a los factores que alimentan el narcotráfico. La presidenta señaló particularmente el consumo de drogas, así como la distribución y el lavado de dinero relacionados con las organizaciones criminales que operan en ambos países.

“Estados Unidos tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y lavado de dinero en Estados Unidos, relacionado con el narcotráfico”, sostuvo.

Sheinbaum Pardo destacó que ambos gobiernos mantienen coordinación en distintos temas, incluido el de seguridad, aunque remarcó que las autoridades de cada país deben actuar dentro de su propio territorio.

“Nosotros trabajamos en nuestro país y nos coordinamos en muchos temas, tenemos mucha coordinación, incluido en seguridad, pero cada quien opera en su territorio”, afirmó.

Sheinbaum advierte sobre el contexto electoral en EU

La presidenta también atribuyó parte de los señalamientos contra México al contexto político estadounidense, al recordar que en noviembre se celebrarán elecciones en ese país. En ese sentido, pidió que México no sea utilizado como un elemento para definir el debate electoral estadounidense.

“México no debe ser el elemento de definición de su campaña, porque tiene que ser el propio Estados Unidos”, declaró.

La mandataria evitó, de esta manera, responder directamente a cada uno de los señalamientos realizados por Miller y optó por insistir en la coordinación bilateral y en la responsabilidad compartida frente al fenómeno del narcotráfico.

¿Qué dijo Stephen Miller sobre los cárteles?

Las declaraciones de Miller ocurrieron el lunes, durante un evento del Departamento de Guerra de Estados Unidos en el que fueron reconocidos elementos que participan en labores de vigilancia y protección de la frontera con México.

El funcionario afirmó que el sistema judicial, político y legal mexicano no funciona debido al supuesto control territorial que mantienen organizaciones criminales. Miller sostuvo que estos grupos representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y los acusó de cometer delitos como asesinatos, extorsiones y secuestros en las zonas donde operan.

Además, equiparó la amenaza que, según su postura, representan los cárteles mexicanos con la de organizaciones terroristas internacionales como ISIS y Al Qaeda.

El funcionario argumentó que los grupos criminales no sólo generan un problema por el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, sino que también representan, desde su perspectiva, una amenaza para la democracia y el Estado de derecho estadounidense.

Los señalamientos abrieron un nuevo episodio de tensión discursiva entre ambos países, aunque Sheinbaum optó por no escalar la confrontación y reiteró que la relación bilateral debe mantenerse basada en la coordinación y en el respeto a las responsabilidades de cada nación.