SRE descarta mexicanos afectados tras sismo de 7.1 en Kumamoto; expresa solidaridad al pueblo japonés

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó los desastres ocasionados por el sismo de este martes en Kumamoto, isla de Kyushu, al sur de Japón, y expresó al pueblo japonés la solidaridad de México en estos momentos difíciles.

La cancillería informó que hasta el momento, no hay reporte de connacionales afectados tras el sismo de magnitud 7.1 en el suroeste de Japón. La Embajada de México en Japón permanece atenta al desarrollo de la situación desde el primer momento, precisó en sus redes sociales.

La SRE proporcionó el teléfono de emergencias 24/7 de la representación en Tokio: (+81) 80-9980-8022 en caso de requerir asistencia o protección consular.

El fuerte terremoto de magnitud 7.1 provocó el colapso de varios edificios, entre ellos en un centro comercial donde se teme que "muchas personas" estén atrapadas.

Según la cadena de televisión privada TBS, un "número considerable" de personas perdieron la vida debido al derrumbe de la segunda planta del centro comercial, en Kashima, en la prefectura de Kumamoto.

El temblor, ocurrido a las 16:27 (07:27 GMT) en la isla de Kyushu, alcanzó el nivel máximo (7) en la escala de intensidad sísmica Shindo, una referencia en Japón que mide la fuerza con la que se sienten los terremotos, precisó la agencia meteorológica nipona (JMA).

Una alerta de tsunami lanzada tras el sismo fue levantada poco después.

Las imágenes de las televisiones mostraban puentes de carretera parcialmente destruidos, edificios destrozados y vagones de trenes de mercancías volcados.

La primera ministra, Sanae Takaichi, escribió en X que por el momento se habían confirmado "víctimas humanas, derrumbes de edificios, daños en las carreteras e incendios", además de "cortes de agua y electricidad".

Unos 45,000 hogares e instalaciones se encuentran sin electricidad en la prefectura de Kumamoto, según el operador Kyushu Electric Power, que precisó que los tres reactores nucleares de la región seguían funcionando normalmente.

(Con información de AFP)