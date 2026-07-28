Shein revela que es investigado por la FTC en su solicitud de OPI en Hong Kong

⁠Las operaciones de Shein en ⁠Estados Unidos están siendo investigadas por la Comisión Federal de Comercio (FTC, ⁠por sus siglas ⁠en inglés), reveló la plataforma de comercio electrónico de moda rápida en el marco de su salida a bolsa en Hong Kong.

La investigación de la FTC se refiere a las operaciones comerciales de Shein en Estados Unidos, indicó la empresa en documentos publicados el domingo por la Bolsa de Hong Kong.

"El resultado de la investigación, ya sea mediante un acuerdo o de otro modo, podría obligarnos a ⁠realizar pagos monetarios significativos que ⁠podrían tener ⁠un efecto adverso sustancial en nuestra ⁠situación financiera y en los resultados de nuestras operaciones", señaló la empresa en el documento presentado.

Un portavoz de la FTC se negó a hacer comentarios.