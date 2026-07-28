FIFA planea crear vehículo comercial de 20,000 millones de dólares: ¿venderá participación del Mundial?

La FIFA informó este martes que ⁠tiene previsto crear una nueva filial comercial valorada en 20,000 millones de dólares y buscará el respaldo de sus 211 federaciones miembro para la propuesta, una iniciativa que ya ha sido criticada por la UEFA.

Este ambicioso plan supondría la creación ⁠de "FIFA Forward Enterprise" (FFE), una filial de propiedad exclusiva ⁠que consolidaría las operaciones comerciales y de eventos de la organización. La FIFA afirmó que mantendría el control exclusivo, así como la "autoridad exclusiva" sobre la gobernanza del fútbol, las competiciones, el calendario de partidos y todas las decisiones normativas y deportivas.

Según la propuesta, la FIFA invitaría a inversores externos a adquirir participaciones minoritarias, sin derecho a control, en FFE para recaudar hasta 4,200 millones de dólares, mientras que todos los beneficios netos se reinvertirían en el fútbol.

"El fútbol es el deporte más popular del mundo y un extraordinario motor de desarrollo humano y social", ‌declaró el presidente de ​la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado.

"Algunos sectores del fútbol han convertido esa popularidad en un valor comercial extraordinario, y celebramos ese éxito y queremos que continúe, porque impulsa al fútbol en su conjunto", aseguró.

La propuesta suscitó duras críticas por parte de la UEFA, que dijo en un comunicado que "traspasa una línea que las instituciones que rigen el fútbol nunca deberían traspasar".

"La UEFA se lo toma muy en serio. Y lo mismo deberían hacer todas las federaciones nacionales de fútbol. Y también todas las partes interesadas: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todos aquellos a quienes les preocupe el futuro de este deporte", agregó.

"El alma y la gobernanza del fútbol no son activos con los que se pueda comerciar, especialmente sin ninguna transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. No le corresponde a la FIFA venderlo", agregó.

Un portavoz de la FIFA indicó que la propuesta se presentará en breve a las 211 federaciones miembro ⁠y al Consejo de la FIFA, que serán los encargados de ⁠tomar la decisión final al respecto.

El organismo rector del fútbol mundial está colaborando con banqueros de JPMorgan para recaudar miles de millones de dólares mediante la incorporación de inversores externos que compren hasta un 20% de participación en la nueva entidad, según la fuente.

El exdirector general de Liberty Media, Greg Maffei, ha participado como asesor comercial en la creación de la empresa de la FIFA, agregó.

La FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Se espera que Thrive Eternal, una nueva estrategia de inversión de la firma de capital riesgo Thrive Capital, sea uno de los principales inversores, según la fuente.

La estrategia consiste en un vehículo de capital permanente centrado en ⁠realizar un número reducido ⁠de inversiones de largo plazo ⁠en franquicias e instituciones culturales.

Thrive Eternal adquirió este año ⁠una participación minoritaria en los San Francisco Giants de la Major League Baseball. El vehículo fue fundado por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El exdirector ejecutivo de Walt Disney, Bob Iger, participa como asesor.

El Financial Times fue ⁠el primero en informar sobre la venta de participaciones.