Tasa del Cete a 28 días baja a su menor nivel desde marzo de 2022

El Certificado de la Tesorería de la Federación (Cete) a 28 días registró una disminución en su rendimiento y se ubicó en 7.05%, su menor nivel desde el 31 de marzo de 2025, de acuerdo con los resultados de la subasta semanal de Banco de México (Banxico).

La disminución en la tasa que paga el instrumento fue de 0.25%, mientras que el monto colocado fue por 7,000 millones de pesos, con una demanda de 2.67 veces lo ofertado.

De acuerdo con información de Banxico, en lo que va de 2025 el rendimiento del Cete a 28 días ha bajado 269 puntos base, en línea con el ciclo de relajación monetaria del banco central.

La semana pasada los miembros de la Junta de Gobierno de Banxico acordaron recortar 25 puntos base la tasa de referencia nacional, ubicándola en 7.25 por ciento.

Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora de Banco de México adelantó el lunes que ve “altamente probable” un nuevo recorte de un cuarto de punto porcentual a la tasa de interés en la última reunión de política monetaria prevista para el 18 de diciembre.

“El ajuste ya está descontado por el mercado, por lo que no sería una sorpresa. Con esto daríamos continuidad al ciclo de recortes en el que nos encontramos”, dijo la gobernadora.

Banxico ha recortado la tasa de interés en 12 oportunidades, iniciando en marzo del 2024 con el ciclo bajista, a la fecha acumula una reducción de 400 puntos base.

Por otro lado, la tasa de los Cetes a 91, 182 y 364 días operaron a la alza.

Se colocaron 10,700 millones de pesos en Cetes a 91 días, con una tasa de 7.27%, un incremento de 0.04 puntos porcentuales frente a la última emisión, y una demanda de 2.5 veces el monto colocado.

También, se colocaronjajajajaa 182 días, por moto de 16,100 millones de pesos, a una tasa de 7.38%, un aumento de 0.09% respecto a la subasta previa. Registró una demanda de 2.32 veces el monto colocado, menor que la última colocación.

Adicionalmente se subastaron 14,600 millones de pesos en Cetes a 364 días, a una tasa de 7.51%, una subida de 0.14 puntos porcentuales respecto de la última emisión. La demanda por este instrumento fue de 2.60 veces el monto colocado.