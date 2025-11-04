Cetes operan mixtos ante expectativa de recorte de tasa de Banxico

Los rendimientos de los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) mostraron un comportamiento mixto en la subasta semanal de Banco de México ante la expectativa de que el banco central recorte este jueves en 25 puntos base la tasa de referencia nacional.

La tasa de interés del Cete a 28 días se ubicó en 7.30%, un aumento 20 puntos base. El monto colocado fue de 7,000 millones de pesos, y la demanda por este instrumento fue de 2.26 veces lo ofertado, menor a la subasta anterior.

De acuerdo con la encuesta sobre expectativas de Banxico los analistas prevén que el rendimiento del Cete a 28 días cierre 2025 en un nivel de 7.05 por ciento.

Adicionalmente, se colocaron 9,700 millones de pesos en Cetes a 91 días, con una tasa de 7.23%, manteniéndose sin cambios respecto a la última emisión, y una demanda 3.16 veces el monto colocado.

Por su parte, los Cetes a 175 días se colocaron por 13,000 millones de pesos, a una tasa de 7.29%, una reducción de 0.10% respecto a la subasta previa. Este instrumento registró una demanda de 3.46 veces el monto colocado, mayor que la última colocación.

Finalmente, se subastaron 15,000 millones de pesos en Cetes a 721 días, con una tasa de 7.77%, una reducción marginal de 0.01% frente a la última emisión. La demanda por este instrumento alcanzó 2.29 veces el monto colocado.

El mercado da prácticamente por descontado que, en su reunión de política monetaria de este jueves, la Junta de Gobierno del Banco de México reducirá la tasa de referencia en un cuarto de punto, para ubicarla en 7.25 por ciento.