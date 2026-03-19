Fondos, ETF e IA: la nueva estrategia para inversionistas y gestores de activos

La edición 14 de los Morningstar Awards México no sólo reconoció a los mejores fondos y operadoras del país. También reflejó el momento de transformación que atraviesa la industria de inversión: más competencia, nuevas plataformas, expansión de vehículos listados y una mayor presión para convertir datos complejos en decisiones más claras para el cliente final.

En entrevista con El Economista, Alejandro Ritch, director regional de América Latina de Morningstar, considera que el mercado mexicano ha ganado profundidad en los últimos años. “Hay más participantes, más alternativas de inversión y menores barreras de entrada para el segmento minorista. La combinación de tecnología, regulación y nuevas plataformas de distribución amplió la base de inversionistas y cambió la forma en que las personas se acercan a fondos, ETF y portafolios diversificados”.

En ese entorno, Morningstar busca ampliar su papel dentro del ecosistema. Tradicionalmente identificada por sus ratings, análisis y herramientas para evaluar fondos, la firma avanza ahora en una estrategia que incorpora con más fuerza inteligencia artificial, plataformas de consulta y el negocio de índices. “La lógica es: si el mercado ofrece más productos y más canales de acceso, también requiere más infraestructura para analizarlos, compararlos y contextualizarlos”.

Uno de los movimientos más relevantes en esa dirección fue la adquisición de CRSP, proveedor de índices ligado históricamente a la Universidad de Chicago. “Con esta operación, Morningstar fortalece su posición en un segmento estratégico para la construcción de vehículos indexados y para el desarrollo de productos financieros que toman como referencia canastas, benchmarks y metodologías específicas”.

ETF’s Activos

Ritch explica que este movimiento coincide con otra tendencia que Morningstar observa de cerca: la expansión de los ETF activos. “A diferencia de los ETF tradicionales, diseñados para replicar un índice, estas estructuras buscan superar a un referente mediante gestión activa, pero con la liquidez y la operatividad bursátil que caracteriza a los fondos listados. En mercados desarrollados, este modelo ya capta flujos importantes y empieza a modificar la conversación entre distribuidores, asesores y clientes”.

Para Morningstar, sin embargo, el cambio de fondo no se reduce a la aparición de nuevos vehículos. El verdadero punto de inflexión está en la capacidad de integrar información, análisis y herramientas de consulta en tiempo real. La firma ya permite acceder a parte de su información mediante distintas plataformas de inteligencia artificial.

Ese viraje tiene implicaciones comerciales y operativas. Dijo que las firmas de inversión necesitan explicar mejor sus productos, justificar costos, transparentar riesgos y ofrecer comparativos más útiles para un inversionista que hoy puede abrir una cuenta con montos bajos y revisar más opciones desde una misma plataforma. En paralelo, el usuario final exige información más clara y menos fricción para tomar decisiones.

“En México, los fondos siguen dominando la preferencia del público, en especial los de deuda de corto plazo. Pero el mercado ya empezó a moverse hacia una arquitectura más amplia, donde convivirán fondos, ETF pasivos, ETF activos, índices especializados y herramientas basadas en IA”, concluyó.