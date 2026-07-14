Petróleo abre al alza y toca máximo de 4 semanas mientras escala conflicto entre EU e Irán

Los ⁠precios del petróleo subían este martes a máximos de cuatro semanas, ⁠después de que Estados Unidos reimpuso su bloqueo naval a Irán y de que los nuevos enfrentamientos entre Washington y Teherán avivaron la preocupación por el suministro ⁠energético a través del estrecho de ⁠Ormuz.

El crudo Brent alcanzó su nivel más alto desde el 12 de junio y el West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI), desde el 16 de junio, antes de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento para poner fin al conflicto el 17 de junio.

A las 11:58 GMT, los futuros del Brent ganaban 2.89 dólares, o un 3.47%, a 86.19 dólares por barril, mientras que el WTI mejoraba 1.53 dólares, o un 1.96%, a 79.67 dólares.

"Pese a la firma del memorando de entendimiento y de haber llegado a un acuerdo, este no duró ni siquiera unas pocas semanas. Esa es, por tanto, la preocupación que el mercado está tratando de reflejar en los precios en estos momentos", afirmó Soni Kumari, analista de ANZ.

"Creemos que lo peor de la escalada ya ha pasado, pero existen riesgos al alza para los precios del petróleo ​si estas perturbaciones continúan, lo que mantendrá los precios en el rango de los 85 a los 90 dólares", agregó.

Las hostilidades entre ⁠Estados Unidos e Irán se intensificaron esta semana, ⁠cuando el presidente estadounidense, Donald ⁠Trump, restableció el bloqueo al transporte marítimo iraní y propuso cobrar una tasa del 20% ⁠por la protección del estrecho de Ormuz.

Esta vía marítima es una arteria fundamental para el comercio energético mundial, ya que, antes de que comenzara el conflicto, transportaba cerca de una quinta parte del suministro diario mundial de petróleo y gas natural licuado.

En medio de los ataques, un tripulante indio murió y otros ocho resultaron heridos cuando dos petroleros de Emiratos Árabes Unidos fueron alcanzados ⁠por misiles de crucero iraníes en el estrecho de Ormuz, según informó el Ministerio de Defensa emiratí.