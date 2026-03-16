3 conceptos básicos que los inversionistas no expertos deben conocer

Ahorrar es un pilar fundamental de las finanzas personales, pero en un entorno de inflación, guardar dinero simplemente no basta. Los 100 pesos que hoy tienes en tu bolsillo perderán valor con el tiempo; es decir, su poder adquisitivo disminuye. Para que tu dinero no pierda valor y empiece a crecer, el siguiente paso natural al ahorro es la inversión. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales que todo inversionista principiante debe conocer antes de empezar a invertir?

José Luis Muñoz Domínguez, director ejecutivo de Sustentabilidad y Relación con Inversionistas de Banorte, señala que invertir es poner tu dinero a trabajar.

“En lugar de guardar 1,000 pesos en un cajón, los colocas en un instrumento financiero que te paga una ganancia si permites que ‘se muevan’ durante un tiempo. Esa ganancia se llama rendimiento”, explica.

Los tres conceptos clave para invertir, según expertos, son:

Rendimiento: Es la ganancia que puedes obtener al invertir tu dinero en un instrumento financiero. Riesgo: Representa la posibilidad de obtener una ganancia menor a la esperada, o incluso perder parte de tu inversión. Horizonte de inversión: Es el periodo durante el cual planeas mantener tu dinero invertido, el cual puede ser de corto, mediano o largo plazo.

¿Qué debes considerar antes de invertir?

Durante el tiempo que tu inversión esté activa, no podrás disponer de ese dinero libremente. Por eso, antes de invertir, reflexiona sobre cuándo podrías necesitar esos recursos. Existen inversiones desde un día, lo que brinda flexibilidad.

Recuerda: a mayor rendimiento potencial, generalmente corres mayor riesgo, y entre más largo es el plazo, hay más oportunidad de recuperarte ante movimientos del mercado.

Pasos para empezar a invertir

Organiza tus finanzas personales: No se trata de comenzar a invertir con el dinero de tus gastos básicos. Haz un presupuesto y determina cuánto puedes invertir sin afectar tus necesidades diarias.

No se trata de comenzar a invertir con el dinero de tus gastos básicos. Haz un presupuesto y determina cuánto puedes invertir sin afectar tus necesidades diarias. Descubre tu perfil de inversionista: La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) clasifica tres perfiles básicos:

-Conservador(a): privilegia la seguridad, suele buscar opciones de bajo riesgo como CETES.

-Moderado(a): equilibra seguridad y crecimiento, mezcla instrumentos estables y otros con mayor potencial de rendimiento.

-Arriesgado(a): busca mayor rentabilidad a largo plazo y tolera variaciones del mercado.

Tu edad, ingresos y metas influyen en tu perfil; no uno es mejor que otro, solo hay uno adecuado para ti.

Conoce los principales instrumentos de inversión: Como principiante hay opciones accesibles:

-Fondos de inversión: administrados por profesionales y disponibles con montos bajos.

-Pagarés bancarios: ofrecen tasa fija y plazo definido.

-Aportaciones voluntarias en tu afore: ideales para tu retiro.

-Cetes: instrumentos del gobierno de bajo riesgo.

El principio es simple: invierte solo lo que puedes dejar “trabajando” por un periodo sin afectar tus finanzas personales. No necesitas ser experto, pero sí responsable e informado. Entender estos conceptos te permitirá tomar mejores decisiones y lograr que tu dinero crezca contigo.

¿Tienes alguna duda? Escribe a sonia.soto@eleconomista.mx