Mapa de deseo, la estrategia que busca llamar a las audiencias a ejercer un consumo consciente

En un periodo marcado por la alta emotividad y la pasión de la justa mundialista, la delgada línea entre el deseo y la necesidad se vuelve más complicada para el consumidor mexicano.

Ante este panorama de saturación digital y bombardeo publicitario, Alejandro Vogt, codirector de Taste Marketing, aborda el fenómeno desde una perspectiva humana e indispensable: el "Mapa del Deseo". Esta radiografía estratégica busca llamar a las audiencias a ejercer un consumo consciente y al mismo tiempo reta a las marcas a redefinir el significado del verdadero valor, consolidándose a través del marketing experiencial.

El comportamiento del consumidor actual no se rige por la lógica del precio, sino por la gestión de sus emociones", señala Alejandro Vogt.

"En momentos de gran euforia colectiva, como el que vivimos durante las últimas semanas, la publicidad suele rozar el límite de la pasión. El riesgo para las marcas es saturar al usuario y generar fatiga digital; el reto, en cambio, es entender que el nuevo lujo es la transparencia, y esta se puede ofrecer a través del marketing experiencial. Hoy, un consumidor omnicanal y reflexivo no busca que le vendan un producto en su feed, busca marcas que entiendan su estilo de vida y respeten su entorno".

El comportamiento del consumidor

Para las empresas de consumo y estilo de vida en México, rastrear el comportamiento del consumidor ya no es una cuestión de demografía, sino de descifrar cómo se construyen sus aspiraciones en tiempo real.

De acuerdo con el experto de Taste Marketing, el antídoto al desinterés y a la desconexión emocional de las audiencias no es generar más ruido digital, sino diseñar ecosistemas comerciales transparentes y de alta interacción humana.

Vogt señala que las marcas líderes de la industria son aquellas que logran transformar la percepción en valor absoluto, basándose en tres pilares esenciales para este periodo:

1. Diferenciar el valor del costo: Construir puentes narrativos y estratégicos que no dependan de la urgencia del descuento, sino del significado real y la experiencia sofisticada que aportan al día a día del usuario.

2. Educar para la intención de compra: Ofrecer herramientas y mensajes claros para que la audiencia aprenda a discernir entre un impulso activado por el algoritmo y una inversión que verdaderamente aporte valor a largo plazo, independientemente de si se ejecuta mediante publicidad tradicional o marketing experiencial.

3. Humanizar la conexión en la era de la Inteligencia Artificial: En un mercado saturado por ofertas automatizadas a través de IA, las marcas deben apostar por la autenticidad, el diseño honesto y la empatía como los únicos diferenciadores capaces de romper la fatiga digital.

El objetivo final de esta estrategia es devolver el equilibrio al ecosistema, permitiendo que tanto las firmas de estilo de vida como sus clientes coexistan en un entorno comercial digital mucho más sano, selecto y consciente.