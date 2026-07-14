Utilidad de Goldman Sachs supera expectativas gracias a actividad de fusiones y adquisiciones

Goldman Sachs superó las expectativas de utilidades del ⁠segundo trimestre de 2026, gracias a que la actividad de fusiones y adquisiciones se aceleró y la volatilidad de los mercados, provocada por la guerra en Oriente Medio, impulsó ⁠el negocio de renta variable ⁠hasta alcanzar un récord.

Los riesgos de inflación y la incertidumbre sobre las tasas de interés mantuvieron a los inversionistas en vilo, lo que se tradujo en una reevaluación agresiva de las carteras y en un aumento de los ingresos de las mesas de negociación de acciones.

Algunos analistas señalaron que la salida a bolsa de SpaceX podría haber supuesto un impulso adicional a los volúmenes. Goldman fue uno de los principales suscriptores de esta salida a bolsa tan esperada.

El negocio de renta variable generó unos ingresos de 7,420 millones de dólares, lo que supone un aumento del 72% respecto al año anterior.

Los ingresos del negocio de renta fija, divisas y materias primas también se dispararon un 32%, hasta alcanzar los 4,590 millones de dólares.

"El impulso se ha acelerado en todas nuestras líneas de negocio. Los clientes recurren a nosotros para que lideremos sus operaciones más estratégicas y trascendentales, que a menudo son el origen de la actividad en toda la franquicia", dijo el director ejecutivo, David Solomon, en ⁠un comunicado.

La utilidad total del banco ascendió ⁠a 6,630 millones de dólares, o ⁠20.98 dólares por acción, en el trimestre finalizado el 30 de junio. Esta cifra ⁠contrasta con los 3,720 millones de dólares, o 10.91 dólares por acción, del año anterior.

Los analistas esperaban una utilidad de 14.48 dólares, según datos recopilados por LSEG.

Estos sólidos resultados podrían suponer un nuevo impulso para las acciones de Goldman, que este año han superado al índice de referencia S&P 500, aunque han suscitado cierta preocupación sobre hasta dónde pueden llegar.

Las acciones del gigante de Wall ⁠Street subían un 1% en las operaciones previas a la apertura del mercado.