Seis de las 7 Magnificas caen con fuerza en la jornada de este miércoles en Wall Street

Las acciones de las empresas de mayor capitalizaron bursátil apuntan un fuerte retroceso en la jornada de este miércoles en Wall Street.

El fondo cotizado en Bolsa (ETF) Roundhill Magnificent Seven, replica el precio de las empresas tecnológicas más importantes, retrocede 1.35% a 66.36 unidades.

El grupo está conforma por Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla, que en conjunto valen cerca de 20 billones de dólares, representan cerca de un tercio de la capitalización de mercado del S&P 500.

De manera detallada, los títulos de Tesla, productora de automóviles eléctricos, desciende 2.17% a 430.13 dólares por unidad, seguido por Meta Platforms, antes Facebook, al caer 2.54% a 611 .1 dólares.

En este mismo sentido, Alphabet, matriz de Google, cae 1.78% a 286.15 dólares, los papeles de la plataforma de comercio electrónico, Amazon, retrocede 1.70% a 244 dólares y NVIDIA, la principal desarrolladora de chips para inteligencia artificial (IA), con un descenso de 0.87% a 191.44 dólares y Apple con 0.59% a 273.61 dólares.

Por el contrario, las acciones de Microsoft, desarrolladora de software, suben marginalmente 0.28% a 510 dólares.