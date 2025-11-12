Acciones de AMD suben más de 8% tras dar a conocer previsiones de ingresos

Las acciones de Advanced Micro Devices (AMD), productora de semiconductores, suben más de 8% en Wall Street en la jornada de este miércoles, acercándose a sus máximos históricos.

El alza se da luego de que su CEO, Lisa Su, adelantara que sus ingresos podrían crecer hasta un 35% anual durante los próximos cinco años.

Los títulos de AMD escalan 8.20% y cotizaban en 256.98 dólares.

AMD espera triplicar sus ganancias hacia 2030 y proyecta ingresos por 100,000 millones de dólares en chips para centros de datos.

En su primer día del inversionista en tres años, la empresa destacó que la inteligencia artificial será la principal promotora de este crecimiento, en un mercado que podría alcanzar 1 billón de dólares.

Expertos de GBM Reserch destacaron que “aunque Nvidia sigue liderando el segmento, el acuerdo multianual de AMD con OpenAI y su ambicioso plan de crecimiento anual de 35% posicionan a la empresa como un competidor importante. Su enfoque en integración vertical, que incluye hardware y software, busca cerrar la brecha tecnológica en un mercado en rápida expansión”.