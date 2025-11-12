Wall Street avanza; las acciones de AMD suben con fuerza

Los tres principales índices de Wall Street se colocan en terreno de ganancias la mañana de este miércoles. Los inversionistas se muestran optimistas ante la posibilidad de que el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos (42 días hasta ahora) termine pronto.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.77% a 48,297.95 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, avanza 0.26% a 6,864.31 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico gana 0.03% en 23,476.11 puntos.

Tras su aprobación, el lunes en el Senado, la Cámara de Representantes se prepara para votar un paquete de financiación que pondría fin al shutdown más largo en la historia de Estados Unidos. Esto se reactivaría la publicación de indicadores oficiales, entre otras actividades.

El fabricante de semiconductores Advanced Micro Devices, también conocido como AMD (+8.2%) avanza con fuerza tras anunciar que espera ingresos anuales de 100,000 millones de dólares en los próximos cinco años gracias a la demanda de chips para centros de datos.

Las previsiones moderan las dudas sobre la inteligencia artificial en momentos en los que las advertencias de grandes bancos por una burbuja reducen el impulso. Ayer la venta total de la participación de Softbank en Nvidia (-0.45%) hizo caer cerca de 3% las acciones.