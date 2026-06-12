Precios del petróleo continúan a la baja por optimismo sobre la paz entre Irán y EU

Los precios del petróleo cerraron a la baja el viernes, presionados por el optimismo de que Washington y Teherán pongan fin a la guerra en Oriente Medio.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto bajó un 3.38%, hasta los 87.33 dólares.

El barril de West Texas Intermediate para entrega en julio retrocedió un 3.23%, hasta los 84.88 dólares.

Los operadores ven posible "un avance decisivo en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán" que "conduciría a la reapertura del estrecho de Ormuz", explica a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Este paso marítimo estratégico, por el que antes del conflicto en Oriente Medio transitaba una quinta parte del petróleo mundial, está prácticamente bloqueado por Irán desde finales de febrero.

Los mercados han calmado sus ánimos tras el anuncio de Donald Trump de un "acuerdo muy bueno" con Irán.

"El memorándum de entendimiento de Islamabad (capital de Pakistán, mediador en las negociaciones) nunca ha estado tan cerca", escribió por su parte en X el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchi.