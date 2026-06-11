Netanyahu afirma que el acuerdo de paz incluirá que Irán se deshaga del uranio enriquecido

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que Donald Trump se comprometió a que un eventual acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos incluya el compromiso de que Teherán se desprenda del material nuclear enriquecido.

"El primer ministro expresó su agradecimiento por el compromiso del presidente Trump de que el acuerdo final al término de las negociaciones incluirá la retirada del material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura de enriquecimiento, límites a la producción de misiles y el cese del apoyo de Irán a sus grupos terroristas aliados en la región", declaró la oficina israelí.