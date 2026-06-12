Trump dice que los términos del acuerdo con Irán que se han filtrado son falsos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que los comentarios filtrados por Irán sobre un acuerdo con Estados Unidos no reflejan lo que se ha acordado en el papel.

"Lo que han dicho, incluida su débil y patética declaración sobre la existencia de un acuerdo, no tiene nada que ver con la verdad. Son personas muy deshonestas con las que tratar. Con ellos, no existe tal cosa como negociar de buena fe. ¡INCREÍBLE!", escribió en Truth Social.

"¡Más les vale ponerse las pilas, y RÁPIDO!", dijo Trump.

Trump anunció el jueves que había cancelado nuevos ataques contra Irán porque se había alcanzado un acuerdo.

Los términos del trato, tal y como los describieron el viernes funcionarios iraníes, parecen ofrecer a Teherán gran parte de lo que ha exigido hasta ahora, mientras que Trump parece obtener poco de lo que quiere, más allá de la reapertura del estrecho de Ormuz, que Irán cerró después de que él ordenó ataques en febrero.

Una fuente iraní de alto rango dijo el viernes a Reuters que el borrador levantaría las sanciones sobre el petróleo iraní, descongelaría miles de millones de dólares de sus fondos y exigiría el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano.

Las cuestiones nucleares se dejarían para conversaciones posteriores. Washington quiere un acuerdo que garantice que Irán nunca desarrolle un arma nuclear; Irán afirma que no busca tenerla.

La exención de las sanciones, el desbloqueo de los activos iraníes y el cese de los ataques israelíes contra el Líbano son exigencias esenciales de Irán. La fuente no hizo mención alguna a lo que Irán podría ofrecer a cambio.