Precios del petróleo caen con atención a esfuerzos diplomáticos para una tregua en Oriente Medio

Los precios del petróleo cayeron el miércoles, en medio de los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto en Medio Oriente.

El precio del Brent del mar del Norte para entrega en mayo cedió un 2.17% hasta 102.22 dólares por barril.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega el mismo mes perdió un 2.20% hasta 90.32 dólares por barril.

Durante la jornada, las cotizaciones se hundieron hasta un 6%, pero las pérdidas se moderaron a medida que avanzó la sesión.

"Parece que hay mucha esperanza u optimismo en el mercado sobre la posibilidad de que se llegue a un acuerdo o algún tipo de cese al fuego", dijo a la AFP Stephen Schork, de The Schork Group.

Las negociaciones con Irán continúan, aseguró este miércoles la Casa Blanca, al advertir sin embargo que el presidente Donald Trump "desatará el infierno" si Teherán no acepta un acuerdo.

Aunque las iniciativas diplomáticas para poner fin a la guerra que ya casi cumple un mes se han multiplicado en días recientes, aún no hay avances concretos.

"Lo que está claro es que Trump quiere que esta guerra termine", dijo Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote.

Especialistas del mercado de crudo resaltaron la propuesta de Irán de ofrecer un "paso seguro" a "barcos no hostiles" por el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte de la producción mundial de crudo.

La disponibilidad del petróleo se mantiene como una preocupación central de los mercados.