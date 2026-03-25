Oro y plata suben 2% por caída de los precios del crudo que alivian temores sobre la inflación

Los ⁠precios del oro subían un 2% este miércoles, ya que ⁠la caída de los precios del crudo aliviaba en parte las preocupaciones sobre la inflación y frenaba las apuestas por un alza de tasas de ⁠interés, mientras los inversores siguen evaluando ⁠los acontecimientos contradictorios en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

A las 10:05 GMT, el oro al contado ganaba un 1.9%, a 4,558.03 dólares por onza, tras tocar el lunes un mínimo de cuatro meses, a 4,097.99 dólares. Los futuros del oro en Estados Unidos con vencimiento en abril mejoraban un 3.5%, a 4,556.3 dólares.

Los precios del petróleo llegaron a desplomarse más de un 5% ante el optimismo de que Estados Unidos esté buscando un alto el fuego de un mes con Irán.

El ejército iraní, sin embargo, rechazó la afirmación del presidente Donald Trump de que Estados Unidos está negociando para poner fin a la guerra que ha agitado los mercados energéticos y financieros, afirmando que Washington está negociando consigo mismo.

El aumento de los precios del crudo ha avivado las preocupaciones sobre una aceleración de la inflación y, consiguientemente, las expectativas de alzas de tasas. Aunque el incremento de la inflación suele ⁠potenciar el atractivo del oro como cobertura, unos ⁠tipos altos frenan la ⁠demanda de lingotes, que no devenga intereses.

"Los futuros del mercado monetario han subido, lo ⁠que implica que el mercado espera que no haya una subida de tasas por parte del ​banco central", afirmó Peter ‌Fertig, analista de Quantitative Commodity Research.

Los inversores han reducido sus apuestas sobre alzas de tasas de la Reserva Federal para diciembre a cerca del 16%, desde el 25% del viernes, según el FedWatch de CME Group.

En otros metales preciosos, la ⁠plata al contado subía 2.2%, a 72.76 dólares por onza; el platino mejoraba 1.3%, a 1,959.15 dólares; y el paladio avanzaba 1.1%, a 1,455,25 dólares.