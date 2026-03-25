Renault México reduce costos de los servicios de mantenimiento y operación del centro de distribución de partes

Con la reducción del 25% hasta el 40% en los costos de los servicios de mantenimiento y la operación del centro de distribución de partes y componentes desde nuestro país, Renault México prevé que en 2026 incremente la presencia en 30% a sus talleres con la retención y nuevos clientes respecto al 2025.

Jesús Gallo, director general de Renault México, detalló que esta nueva política de mantenimiento no solo busca bajar precios, sino mejorar la retención de clientes en más de 75 puntos que posee la empresa.

Renault anunció una reestructura profunda en sus servicios de posventa y una renovación táctica de su red de agencias. Bajo el lema de "evolución junto al consumidor", la firma del rombo implementará una reducción de hasta el 25% en los costos de mantenimiento durante el periodo de garantía, posicionando al Renault Kwid como el vehículo más accesible de la industria en cuanto a servicios.

En conferencia de prensa, el CEO de la automotriz francesa confirmó la expansión del almacén de refacciones en más de 10,000 metros cuadrados (un incremento del 20%), el cual ya opera como un centro logístico para proyectos de exportación de partes a otros países de la región de Latinoamérica.

La reducción de costos coloca a la marca en el top 3 de las automotrices con servicios de mantenimiento más accesibles. “La diferencia no está únicamente en la duración de la garantía, sino en el costo total de mantenerla activa. Con precios estandarizados y servicios frecuentes pero accesibles, logramos que nuestros clientes paguen menos en mantenimientos acumulados y disfruten con tranquilidad de la durabilidad de su auto”, afirmó Gallo.

La marca francesa busca democratizar la movilidad en el país mediante un esquema de servicios escalonados, el despliegue de las "Renault Store" y la llegada de una nueva camioneta del segmento C en los próximos 30 días.

La estrategia va alineada con la medida de 0% de comisión por apertura, estamos en mejorar y reforzar la parte de postventa para tener clientes satisfechos y que regresen a los talleres, abundó Ernesto Pelusi, director de posventa y calidad de Renault México.

La empresa francesa afirma seguir en crecimiento

Jesús Gallo mencionó que a pesar de que el 2026 está considerado como un “año complicado”, la marca del rombo seguirá creciendo. Recordó que el segundo semestre del 2025 presentó crecimiento de doble dígito en algunos meses llegando a más del 20% soportado por nuevos productos, como son el caso de Arcana, la nueva Koleos y Kwid, que son los pilares de crecimiento y de volumen.

Abundó que las tendencias observadas sobre las ventas durante los tres primeros meses del 2026 es trayectoria de crecimiento, de consolidación de la nueva línea de producto en México.

“Vamos por un 2026 complicado, pero con crecimiento que esperemos y trabajamos todos se siga consolidando. Y la llegada de los nuevos modelos va confirmar la mayor presencia de la marca en nuestro país”, estableció Gallo.

La marca también avanza en su transformación visual con el concepto Renault Store. Tras el despliegue del primer sitio con nueva identidad en Monterrey hace un mes, la firma planea llegar a finales de año con 10 sitios adicionales en Ciudad de México y Guadalajara. El objetivo es que entre el 60% y 70% de las ventas nacionales se realicen bajo este nuevo concepto de tienda antes de que termine 2026.

La marca confirmó que su enfoque principal será la hibridación (Mild Hybrid) para modelos mainstream debido a la infraestructura del país, mientras que los vehículos 100% eléctricos se reservarán para modelos de "nicho" o imagen que apelen a la herencia de la marca, como los esperados R4, R5.