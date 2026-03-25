Wall Street cierra con ganancias por esperanzas de una distensión en el conflicto contra Irán

Los tres principales índices de Wall Street cerraron con ganancias moderadas la jornada de media semana. Las acciones repuntaron ante la posibilidad de una distensión de la guerra en Oriente Medio que moderaba la preocupación por los precios del petróleo.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, ganó 0.66% a 46,429.49 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, ganó 0.54% a 6,591.90 puntos. El Nasdaq tecnológico subió 0.77% a 21,929.83 unidades.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dio a conocer que las máximas autoridades estaban analizando las propuestas de alto al fuero enviadas a través de intermediarios, pero aclaró que no equivale a negociaciones y no hay intención de dialogar con Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha mostrado que tiene interés por llegar a un acuerdo más amplió para detener la guerra. Inicialmente, Irán dijo que consideraba excesivas las propuestas, aunque su mensaje dejó ver que no se descarta por completo.

Sólo el sector de energía (-0.53%) registró pérdidas entre los 11 principales del S&P 500. Los avances fueron liderados por las empresas de consumo discrecional (+1.18%), impulsado por Amazon.com (+2.15%). En el Dow Jones, destacó Sherwin-Williams (+2.63%).