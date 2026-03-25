Como lo plantea la NEM, las escuelas deben consolidarse como centro de la comunidad: Mario Delgado

⁠ ⁠El titular de la SEP participó en el Foro Nacional hacia una estrategia para la permanencia escolar ¡Te extrañamos en el salón!, donde señaló que se deben desarrollar las habilidades socioemocionales en las y los estudiantes

•⁠ ⁠El abandono escolar no es un hecho repentino, sino un proceso gradual de desvinculación: subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez

•⁠ ⁠La política “Te extrañamos en el salón” prioriza el vínculo comunitario y el contacto directo entre estudiantes y docentes; subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que, como lo plantea la Nueva Escuela Mexicana (NEM), fortalecida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las escuelas deben convertirse en el centro de la comunidad, abrirse a ella y asumir como propios los problemas de las y los estudiantes para identificar las causas que los desvinculan de la escuela.

Señaló, en presencia de maestras y maestros reunidos en el Centro Cultural del México Contemporáneo, que se debe trabajar para asegurar que en las escuelas prevalezca la cultura de paz y la resolución pacífica de conflictos, y que sean espacios seguros para el aprendizaje, donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes quieran estar.

Por ello, explicó que, en estos tiempos en los que existen múltiples entornos de violencia, empezando por las redes sociales, la tarea más importante del magisterio es enseñar a niñas y niños a desarrollar sus habilidades socioemocionales. Así lo expresó durante su participación en el Foro Nacional hacia una Estrategia para la Permanencia Escolar “¡Te extrañamos en el salón!”, organizado por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

En presencia del secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, Delgado Carrillo señaló que se debe garantizar que las y los estudiantes quieran asistir a la escuela porque la perciben como un espacio seguro, de convivencia, donde construyen redes de amistad y vínculos afectivos que los hacen sentirse bien.

Esa es la estrategia por la que apuesta la Presidenta de México para erradicar la violencia en el país desde las escuelas, porque si en los planteles se fomentan relaciones de respeto, la resolución pacífica de conflictos y una cultura de paz, serán las nuevas generaciones quienes rechacen la violencia. Por ello, destacó la importancia de este foro para reflexionar más allá de las actividades cotidianas y lograr una mayor permanencia escolar, evitando el abandono.

Finalmente, Delgado Carrillo envió sus más sentidas condolencias y solidaridad a familiares, amistades y a la comunidad escolar de la preparatoria Antón Makárenko, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, así como a los deudos de la maestra María del Rosario Sagrero y de Tatiana Madrigal Bedoya, quienes perdieron la vida en un acto violento que debe llevarnos a la reflexión colectiva.

La subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, señaló que el abandono escolar no es un hecho repentino, sino un proceso gradual de desvinculación asociado a factores como presiones económicas, contextos familiares complejos y entornos adversos. Enfatizó que, en el ciclo escolar pasado, la matrícula en Educación Básica superó los 23 millones de niñas, niños y adolescentes, con una tasa de abandono prácticamente nula en primaria (0.6 %) y con incrementos significativos en la transición de secundaria a Educación Media Superior.

A su vez, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, comentó que la política “Te extrañamos en el salón” prioriza el vínculo comunitario y el contacto directo entre estudiantes y docentes, con acciones como tutorías, ajustes en control escolar y una política activa de retorno. Destacó que, en un primer ejercicio, se logró el regreso de poco más de 4 mil estudiantes; mientras que, en el segundo periodo, del 2 al 13 de marzo, se trabajó en 9 mil 507 escuelas —96 % públicas y 4 % privadas—, con una matrícula reportada de más de 2.9 millones de estudiantes.

El secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, comentó que el foro se realiza por una causa mayor y una convicción profunda: que ninguna adolescente ni ningún joven debe quedarse fuera de la escuela por causas que, como sociedad, podemos resolver y transformar; por ello, señaló que es fundamental escuchar a las y los maestros para construir acuerdos y abrir camino a una estrategia nacional para la permanencia escolar con sentido humano, responsabilidad institucional y un enfoque de justicia social.