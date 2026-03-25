Bolsa mexicana registra avance de 3.67% en su tercera jornada consecutiva de ganancias

Las bolsas de valores de México cerraron con fuertes avances las negociaciones de mitad de semana. Los índices accionarios locales subieron por tercera jornada consecutiva, apoyados por la posibilidad de una desescalada en la guerra de Estados Unidos contra Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, subió 3.67% a 68,187.60 puntos. El índice FTS BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 3.64% hasta 1,358.76 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con ganancias. Destacó Megacable, con un avance de 6.59% a 65.17 pesos, seguido de Pinfra, con 6.17% a 292.01 pesos, y Grupo Carso, de Carlos Slim, con una mejora de 6% a 132.13 pesos.

Los mercados mexicanos subieron aprovechando una pausa en los ataques estadounidenses a instalaciones energéticas de Irán y la posibilidad de una desescalada. Analistas relacionaron el avance también con un aumento en la inflación que limitaría los recortes de tasas.

"Hacia adelante, en un escenario donde el mercado accionario estadounidense extienda su corrección, no se puede descartar que el S&P/BMV IPC vuelva a presionar niveles cercanos a 65,700 puntos", advirtió en una nota Paula Chaves, analista de Greyhound Trading.