Coca-Cola FEMSA anticipa crecimiento moderado en ingresos y mantener ritmo de inversiones en 2026

Coca-Cola FEMSA anticipa que sus ingresos crecerán este año ligeramente por arriba de 2025 y mantener sus inversiones pese al aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), esto gracias a un consumo más resiliente, a la mayor actividad del sector privado y a un mejor panorama económico en México.

“Esperamos, en términos generales, un crecimiento ligeramente mejor que en 2025, auspiciado por el consumo y, a medida en que el sector privado acompañe con mayores inversiones, eso va a tener un efecto positivo en la economía en general”, explicó Allan Israel Muñoz, director de Tesorería y Finanzas Corporativas de la empresa.

En 2025, Coca-Cola FEMSA reportó un crecimiento de 4.3% en sus ingresos frente a 2024, pese a la caída de 1.8% en sus volúmenes.

En el marco de la presentación del Informe Integrado 2025, puntualizó que las expectativas de crecimiento económico en México son mejores que las del año anterior, lo que contribuiría a que los consumidores cuenten con más efectivo disponible y se traduciría en mayores compras.

En 2025, la economía mexicana creció 0.8 por ciento. Para 2026 se prevé una recuperación gradual, con un crecimiento de entre 1.2 y 1.8%, según proyecciones oficiales y de instituciones financieras.

Ante este panorama, la principal embotelladora de Coca-Cola mantendrá sus inversiones y las destinará según las necesidades de negocio, sin sacrificar la rentabilidad.

“Hacia delante no esperamos hacer ajustes mayúsculos. Somos muy prudentes y buscamos ir invirtiendo conforme el negocio nos los va demandando”, acotó Allan Muñoz.

En 2025, Coca-Cola FEMSA destinó un 8.2% como proporción de sus ventas a inversiones de capital (CapEx), lo que representa alrededor de 1,200 millones de dólares, un monto récord frente a años anteriores.

Las inversiones se destinaron a aumentar la capacidad de distribución y de manufactura, así como a proyectos de desarrollo tecnológico.

En entrevista, el directivo mencionó que confían en que el consumo sea resiliente este año, luego de que en el 2025 fue complejo y en el que el consumidor se vio impactado.

Sobre el impacto del IEPS, Muñoz Parra consideró que aún es “muy temprano” para explicar el efecto, aunque están preparados para mitigarlo.

Destacó que han visto un mejor desempeño en la categoría "cero azúcar". Este segmento creció 22% el año pasado comparado contra el 2024.

“Como compañía, hoy nos sentimos mucho mejor preparados para poder mitigar cualquier posible efecto negativo que pudiera surgir porque tenemos un portafolio muy robusto, en categorías que no se ven afectadas por esto”, comentó.

Adelantó que ajustarán los precios de sus productos conforme a la inflación, aunque prevén que estarán en línea con otros años.

Durante la entrevista explicó que se enfocarán en robustecer su estrategia de omnicanalidad, ya que ha permitido capturar nuevas ocasiones de consumo y entender el comportamiento y las necesidades de los clientes, lo que facilita ofrecer productos de acuerdo con las preferencias de los consumidores.

Uno de los planes de Coca-Cola Femsa es “plataformizar” sus ventas para llegar a más clientes, principalmente del canal tradicional.

Actualmente, llegan a una 2.2 millones de tiendas, siendo el 80% de sus clientes pequeños comercios.