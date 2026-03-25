Mitsubishi Electric apuesta por el desarrollo de proveeduría en Querétaro

Querétaro, Qro. Mitsubishi Electric trabaja en el desarrollo de proveedores locales para aumentar su incorporación en las cadenas de suministro de la compañía, que opera dos plantas en San Juan del Río.

El director de Mitsubishi Electric en San Juan del Río, Jesús Herrera García, explicó que en promedio 70% de sus proveedores son nacionales; en particular, la proveeduría indirecta la participación doméstica es de 100%, mientras que en proveeduría directa es de 70 por ciento.

Durante 2025 la firma participó en el desarrollo de 15 proveedores, de componentes eléctricos, de acero y de otros insumos.

Con estas empresas, dijo, realizan un trabajo conjunto en el que intervienen las áreas de compras e ingeniería; el proceso para desarrollar un proveedor varía entre siete meses y año y medio.

“Principalmente en un proveedor buscamos una relación donde podamos tener un beneficio a largo plazo, no estamos buscando proveedores a corto plazo, sino que podamos establecer metas de crecimiento conjunto, por lo tanto, necesitamos que sean sostenibles en todos sus sistemas para poder crecer al mismo tiempo”, comentó.

En esta fase uno de los retos es formar proveeduría que compita a nivel global, lo que representará ventajas ante la coyuntura geopolítica que impacta a las cadenas de suministros, destacó que al encontrar proveeduría local pueden diseñar estrategias en materia logística y optimización de tiempo.

De forma constante, la empresa está en la búsqueda de productores de plásticos, también de acero y más insumos.

El industrial sugirió a las empresas capacitarse, estandarizar procesos, así como desarrollar estrategias de sostenibilidad y anticorrupción, para aumentar sus posibilidades de ingresar a las cadenas productivas.

“Prepararnos, capacitarnos en sistemas que nos permitan estandarización, sistemas de ISO 9000, sistemas como se ha manejado ahora todo lo que va con la sostenibilidad, ecología, buscan sistemas amigables con el medio ambiente y la parte anticorrupción es fundamental para trabajar en nuestra cadena de suministro”, recomendó a los proveedores.

La compañía cuenta actualmente con un distintivo de Hecho en México. Y tiene el objetivo de seguir aumentando la proveeduría mexicana.

Mitsubishi Electric tiene dos plantas en San Juan del Río, una de elevadores y otra de motores de atracción. En el estado también cuenta con una planta hermana que desarrolla componentes eléctricos para vehículos, en la capital.