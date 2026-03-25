Casa Blanca asegura que siguen las negociaciones con Irán y que Trump "desatará el infierno" si fracasan

Las negociaciones con Irán continúan, aseguró este miércoles la Casa Blanca, pero advirtió que el presidente Donald Trump "desatará el infierno" si Teherán no acepta un acuerdo.

"Las conversaciones continúan. Son productivas", dijo la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

Teherán ha asegurado desde el lunes que son falsos los reportes de negociación.

Trump anunció ese día que había decidido retirar su amenaza de atacar la infraestructura energética iraní porque Teherán había aceptado esas conversaciones mediante intermediarios.

"Si Irán no acepta la realidad del momento actual, si no entiende que ha sido derrotado militarmente y que seguirá siéndolo, el presidente Trump se asegurará de que reciba golpes más duros que cualquiera que haya recibido antes", declaró Leavitt.

"El presidente Trump no fanfarronea y está preparado para desatar el infierno. Irán no debería equivocarse de nuevo", añadió.

Cuestionada sobre los detalles de un plan estadounidense con 15 exigencias para Teherán, Leavitt explicó que había "elementos verdaderos" en las informaciones al respecto.

Trump aplazó por la guerra su viaje a China para reunirse con el presidente Xi Jinping hasta los días 14 y 15 de mayo.

La Casa Blanca se mantuvo evasiva sobre si la reprogramación formal de la visita significaba que Trump esperaba que la guerra con Irán, uno de los aliados geopolíticos más cercanos de China, terminara para entonces.

"Siempre hemos calculado aproximadamente de cuatro a seis semanas (para la duración de las operaciones militares contra Irán), así que pueden sacar las cuentas", añadió Leavitt.

La portavoz rehusó decir con quién negocia Estados Unidos, tras el asesinato del líder supremo Alí Jamenei.

Su hijo y sucesor, Mojtaba Jamenei, no ha sido visto en público.

Algunos informes han sugerido que el interlocutor del gobierno de Trump es Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraní y una de sus figuras no clericales más prominentes.

La portavoz también se negó a confirmar las informaciones de que altos funcionarios estadounidenses, incluido el vicepresidente JD Vance, tienen previsto mantener conversaciones con los iraníes en Pakistán, que se ha convertido en un mediador clave.